ຂ່າວສານ
ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາ ແລະ UNCLOS 1982 ປະກອບສ່ວນຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເຄັ່ງຕຶງ ຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ
ອີກເທື່ອໜຶ່ງ, ກອງປະຊຸມສຳມະນາໄດ້ເນັ້ນໜັກຄວາມສຳຄັນຂອງເລື່ອງເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາຕາມກົດໝາຍສາກົນ, ພິເສດແມ່ນສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລປີ 1982 (UNCLOS 1982).
ຕາມຫົວໜ່ວຍຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສຳມະນາແລ້ວ, ທະເລຕາເວັນອອກ ແມ່ນຂົງເຂດ ຍາມໃດກໍ່ຊ້ອນແຝງຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຢ່າງ, ກາຍເປັນຈຸດຮ້ອນເຮັ່ງຂອງໂລກໃນປະຈຸບັນຢ່າງງ່າຍດາຍ. ຍ້ອນເຫດນັ້ນ, ບັນດາປະເທດ, ໃນນັ້ນມີ ຝລັ່ງ, ກໍ່ຄວນມີຄວາມຮັບຮູ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບບົດບາດ, ຄວາມສຳຄັນຂອງຂົງເຂດ ແລະ ບັນດາຄວາມສ່ຽງ, ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກ. ກອງປະຊຸມສຳມະນາບໍ່ມີຄວາມມັກໃຫຍ່ໄຝ່ສູງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ, ແຕ່ຜ່ານນັ້ນ ກໍ່ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕື່ມກ່ຽວກັບກົດໝາຍສາກົນ, ພິເສດແມ່ນ UNCLOS 1982, ປະກອບສ່ວນຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເຄັ່ງຕຶງໃນທະເລຕາເວັນອອກ.
ກຳນົດບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ
ດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ “ທະເລຕາເວັນອອກ: ເຂດມີຄວາມຂັດແຍ້ງຫຼາຍຢ່າງ”, ກອງປະຊຸມສຳມະນາໄດ້ເຕື້ອງເຖິງ 4 ແງ່ມູມ ລະອຽດຄື: ອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ ພາຍໃຕ້ແສງສະຫວ່າງຂອງສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ (UNCLOS) 1982; ທະເລຕາເວັນອອກ - ຈຸດສຸມຂອງບັນຫາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ; ພາກພື້ນ ອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ: ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ກໍ່ແມ່ນປັດໄຈວິກິດການ; ເວທີການເມືອງພາກພື້ນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ແລະ ບົດບາດຂອງ ຝລັ່ງ. ບັນດາຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາໄດ້ນຳມາເຊິ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວອັບເດດ, ພາວະວິໄສ, ກ່າວເຕືອນຫາງສຽງສາກົນກ່ຽວກັບບັນດາການຜັນແປຫຍໍ້ທໍ້ ອາດຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ບັນດາການປະກອບຄວາມເຫັນກໍ່ເນັ້ນໜັກຄວາມສຳຄັນຂອງເລື່ອງຮັບປະກັນສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມເສລີໃນການເດີນທະເລ ຢູ່ເຂດທະເລຕາເວັນອອກ, ຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດ UNCLOS 1982, ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ ຄື: ຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (DOC) ປີ 2002.
ບັນດາຄຳເຫັນກໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຝລັ່ງ, ສະຫະພາບ ເອີລົບ (EU) ແລະ ໂລກເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຕໍ່ເລື່ອງແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນ, ການຂັດແຍ້ງກັນຢູ່ພາກພື້ນ ບົນພື້ນຖານກົດໝາຍສາກົນ, ເຄົາລົບ UNCLOS 1982 ແລະ ເປີດກ້ວາງບັນດາຂອບເຂດການຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດຕໍ່ພາກພື້ນ.
UNCLOS 1982 - ພື້ນຖານນິຕິກຳ ສຳຄັນເພື່ອຮັກສາຄວາມສະຖຽນລະພາບຢູ່ທະເລຕາເວນອອກ
ການກຳເນີດຂຶ້ນຂອງ UNCLOS 1982 ໄດ້ປະຖົມປັດໄຈສ້າງຕັ້ງຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍສາກົນໃໝ່ຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ, ຍ້ອນສົນທິສັນຍາສະບັບນີ້ໄດ້ກຳນົດແຈ້ງ, ລະອຽດກ່ຽວກັບບັນດາຫຼັກການລວມ ແລະ ບັນດາເນື້ອໃນລະອຽດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາການຂັດແຍ້ງກັນບົນທະເລ.
ໂດຍຜ່ານ UNCLOS 1982, ຫຼາຍກົນໄກສະເພາະກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງກັນບົນທະເລກໍ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນ, ຄື: ຄະນະກຳມະການໄກ່ເກ່ຍ, ກຳມະການ, ພິເສດແມ່ນສານສາກົນກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ (ITLOS). ບົນພື້ນຖານ UNCLOS 1982, ເປັນຄັ້ງທຳອິດ, ກົນໄກແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງແບບບັງຄັບຜ່ານການໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ກຳມະການໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ແລະ ນຳໃຊ້ໃນສະພາບຕົວຈິງ. ບັນດາກົນໄກນີ້ໄດ້ປະກອບສ່ວນຮັກສາການປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ກຳນົດຂອງ UNCLOS 1982 ໃນທະເລເຂດຕ່າງໆ, ພ້ອມທັງສ້າງພື້ນຖານເພື່ອໃຫ້ບັນດາປະເທດແກ້ໄຂບັນດາການຂັດແຍ້ງກັນບົນທະເລໂດຍສັນຕິວິທີ.
UNCLOS 1982 ໄດ້ກາຍເປັນກົດໝາຍປະເພນີສາກົນ ແລະ ສິ່ງດັ່ງກ່າວກໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາປະເທດຍັງບໍ່ທັນໄດ້ອະນຸມັດຜ່ານ UNCLOS 1982 ອາດສາມາດ ນຳໃຊ້ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງເພື່ອສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍກ່ຽວກັບທະເລຂອງປະເທດຊາດ ກໍ່ຄືການແກ້ໄຂບັນດາການຂັດແຍ້ງ, ຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນ.
ອາດຈະຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າ, ມາຮອດປະຈຸບັນ, UNCLOS 1982 ແມ່ນກອບນິຕິກຳໜຶ່ງດຽວ ໃຫ້ແກ່ທຸກໆການເຄື່ອນໄຫວບົນທະເລຂອງບັນດາປະເທດໃນໂລກ. ດັ່ງນັ້ນ, ສົນທິສັນຍາເຄີຍໄດ້້ເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ນຳໃຊ້ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາການຂັດແຍ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງທະເລໃນໂລກ, ໃນນັ້ນມີພາກພື້ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ, ເຊິ່ງເປັນພາກພື້ນ ມີຫຼາຍຈຸດຮ້ອນເຮັ່ງ ກ່ຽວກັບການຂັດແຍ້ງກັນບົນທະເລ ຄືທະເລຕາເວັນອອກ ຫຼື ທະເລຮວາຕຸງ.
ໂດຍຖືກຕ້ອງກັບຫົວຂໍ້ຂອງກອງປະຊຸມສຳມະນາ “ທະເລຕາເວັນອອກ: ເຂດມີຄວາມຂັດແຍ້ງຫຼາຍຢ່າງ”, ທະເລຕາເວັນອອກ ນັບມື້ນັບຢັ້ງຢືນວ່າ: ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຊາຍຄາລວມຂອງບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນຄວາມສົນໃຈລວມຂອງບັນດາປະເທດໃນໂລກ. ອີກເທື່ອໜຶ່ງ, ກອງປະຊຸມສຳມະນາເຮັດແຈ້ງ ແລະ ຢັ້ງຢືນສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ລວມຂອງປະຊາຄົມສາກົນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນເທົ່ານັ້ນ, ໃນນັ້ນ ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດ UNCLOS 1982 ແມ່ນເງື່ອນໄຂຕັດສິນຊີ້ຂາດອີກດ້ວຍ./.