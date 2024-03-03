Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ເຂົ້າຕົ້ມພໍ່, ເຂົ້າຕົ້ມແມ່ທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຊາວເຜົ່າໄຕ່ໃນແຂວງກວ໋າງນິງ

ບຸນປີໃໝ່ປະເພນີຢູ່ແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ແຕ່ລະເຜົ່າຕ່າງກໍ່ມີຄວາມເປັນເອກະລັກສະເພາະ. ບຸນເຕັດສຳລັບຊາວເຜົ່າໄຕ່ຢູ່ເມືອງບິ່ງລຽວແຂວງກວ໋າງນິງກໍ່ມີບັນດາຮີດຄອງປະເພນີສະເພາະຂອງຕົນ. ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25 ຫາວັນທີ 28 ເດືອນ 12 ໄລ່ຕາມຈັນທະປະຕິທິນ ບັນດາຄອບຄົວເຄີຍຫໍ່ເຂົ້າຕົ້ມ ແຕ່ນອກຈາກເຂົ້າຕົ້ມຍາວທົ່ວໄປແລ້ວ ຊາວເຜົ່າໄຕຍັງຫໍ່ເຂົ້າຕົ້ມພໍ່ ແລະ ເຂົ້າຕົ້ມແມ່ອີກດ້ວຍ
ທັງຄອບຄົວນັ່ງຫໍ່ເຂົ້າຕົ້ມ

ຊາວເຜົ່າໄຕຫໍ່ເຂົ້າຕົ້ມເພື່ອກິນໃນຕະຫຼອດຊຸມວັນບຸນເຕັດ. ເຂົ້າເຈົ້າມີຄວາມສຳນຶກວ່າ ເມື່ອໃດເຂົ້າຕົ້ມກິນໝົດແລ້ວ ບຸນເຕັດຈຶ່ງຈະສິ້ນສຸດລົງ. ນອກຈາກຫໍ່ເຂົ້າຕົ້ມຍາວ, ບາງວົງຕະກຸນຊາວເຜົ່າໄຕ່ກໍ່ຍັງຫໍ່ເຂົ້າຕົ້ມພໍ່ ມີຮູບຄືໝາກບານແລະເຂົ້າຕົ້ມແມ່ມີຮູບຍາວ. ວຽກງານກະກຽມ ແລະ ຫໍ່ເຂົ້າຕົ້ມໂດຍພວກແມ່ປ້າ, ເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ. ສຳລັບເຂົ້າຕົ້ມພໍ່ແລະເຂົ້າຕົ້ມແມ່ເຄີຍມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າເຂົ້າຕົ້ມຍາວທົ່ວໄປ ນອກຈາກນັ້ນມີບາງຄົນມີຄວາມສຳນຶກວ່າ ເຂົ້າສານແຕ່ລະຖ້ວຍເປັນສັນຍາລັກໃຫ້ໜຶ່ງເດືອນ ດັ່ງນັ້ນເມື່ອຫໍ່ເຂົ້າຕົ້ມພໍ່ ແລະເຂົ້າຕົ້ມແມ່ ເຂົາເຈົ້າຈະໃຫ້ເຂົ້າສານ 12 ຖ້ວຍ. ການຫໍ່ເຂົ້າຕົ້ມພໍ່ ແລະເຂົ້າຕົ້ມແມ່ ກໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີເຕັກນິກສູງ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວຫຼາຍກວ່າ. ວຽກງານນີ້ໂດຍແມ່ນບັນດາຜູ້ມີປະສົບການຫໍ່ເຂົ້າຕົ້ມມາຫຼາຍປີປະຕິບັດ. ລຸງເນືອງທຽມຝູ ຢູ່ບ້ານຈາງນ່າ ເທດສະບານເມືອງບິ່ງລຽວ ແຂວງກວ໋າງນິງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເຂົ້າຕົ້ມພໍ່ມີໄສ້ແມ່ນປາຫ້ວຍໂຕໜຶ່ງ, ສ່ວນໄສ້ຂອງເຂົ້າຕົ້ມແມ່ ແມ່ນໄຂ່ໄກ່ໜ່ວຍໜຶ່ງ. ລຸງຝູເວົ້າວ່າ:

“ສະເພາະແຕ່ເຂົ້າຕົ້ມພໍ່ ແລະເຂົ້າຕົ້ມແມ່ ຈຶ່ງມີໄສ້ພິເສດເຊັ່ນນັ້ນ, ສ່ວນເຂົ້າຕົ້ມອື່ນໆ ແມ່ນຫໍ່ທຳມະດາ. ເມື່ອບຸນເຕັດວຽນມາ ບັນດາຄອບຄົວເຄີຍຫໍ່ເຂົ້າຕົ້ມພິເສດສອງຫໍ່. ປາເພື່ອເຮັດໄສ້ ຕ້ອງແມ່ນປາຫ້ວຍມີເກັດສີຂາວ”.

ນາງຫຼີທິຮວາ ຢູ່ເຂດບິ່ງກົງ 2 ເທດສະບານເມືອງບິ່ງລຽວ ແຂວງກວ໋າງນິງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຊາວເຜົ່າໄຕ່ມີຄວາມສຳນຶກວ່າ ປາແມ່ນສັນຍາລັກໃຫ້ແຫຼ່ງນ້ຳແລະຄວາມອີ່ມໜຳສຳລານສົມບູນພູນສຸກ.ສ່ວນໄຂ່ໄກ່ເປັນສັນຍາລັກໃຫ້ແກ່ການເກີດແມ່ແຜ່ລູກ. ການຫໍ່ ເຂົ້າຕົ້ມພໍ່ ແລະເຂົ້າຕົ້ມແມ່ ເພື່ອຖວາຍບູຊາບັນພະບູລຸດ ກໍ່ແມ່ນວິທີສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຂອງລູກຫຼານເພື່ອພາວະນາໃຫ້ລະດູການຜະລິດໄດ້ຮັບຜົນດີ. ນາງ ຮວາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ເຂົ້າຕົ້ມພໍ່ແລະເຂົ້າຕົ້ມແມ່ ຢູ່ທີ່ນີ້ກໍ່ອີງຕາມວົງຕະກຸນຈຶ່ງຫໍ່ ບໍ່ແມ່ນວ່າຄອບຄົວໃດກໍ່ຫໍ່ຄືກັນ. ຊາວເຜົ່າໄຕ່ ມີຄວາມສຳນຶກວ່າ ປາເປັນສັນຍາລັກໃຫ້ແກ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ລອຍຢູ່ຕາມແມ່ນ້ຳໃຫຍ່ ດັ່ງນັ້ນຕ້ອງເຮັດໄສ້ໃຫ້ເຂົ້າຕົ້ມພໍ່. ໃນທຸກວັນນີ້ຊາວເຜົ່າໄຕ່ຢູ່ ບິ່ງລຽວ ຍັງຄົງຮັກສາການຫໍ່ເຂົ້າຕົ້ມດ້ວຍໄສ້ແມ່ນປາໃນຊຸມວັນບຸນເຕັດນັບແຕ່ໃດໆມາ”.

ເມື່ອຫໍ່ເຂົ້າຕົ້ມເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ໃນຕອນແລງວັນທີ 30 ບຸນເຕັດກໍ່ຈະຖວາຍຂຶ້ນຕໍ່ແທ່ນບູຊາບັນພະບູລຸດ. ພາຍຫຼັງບຸນເຕັດ, ເຂົ້າຕົ້ມພໍ່ແລະເຂົ້າຕົ້ມແມ່ ຖືກເອົາລົງເພື່ອໃຫ້ທຸກໆຄົນນັງອ້ອມກັນຮັບປະທານ. ທ່ານໂຕດິ່ງຫ້ຽວ ສັງກັດສູນສື່ສານ - ວັດທະນະທຳເມືອງບິ່ງລຽວໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ແຕ່ປາງກ່ອນ, ເຂົ້າຕົ້ມພຽງແຕ່ເອົາປາເພື່ອເຮັດໄສ້, ປັດຈຸບັນກໍ່ເອົາຊີ້ນໝູໃສ່ຕື່ມເພື່ອໃຫ້ໄສ້ເຂົ້າຕົ້ມມີສີງາມຕາ. ເຂົ້າຕົ້ມແມ່ຖືກວາງເທິງແທ່ນບູຊາບັນພະບູລຸດຈົນຮອດຫຼັງວັນເດືອນຈຽງ ຈຶ່ງນຳໄປຕົ້ມຄືນ ແລ້ວກໍ່ເຊື້ອເຊີນອ້າຍນ້ອງຢູ່ບ້ານໃກ້ເຮືອນມາພ້ອມກັນຮັບປະທານເພື່ອມີຄວາມໂຊກດີຕະຫຼອດປີ

ນອກຈາກປະເພນີຂອງຊາວເຜົ່າໄຕ່ໃນຊຸມວັນບຸນເຕັດຄືການຕັ້ງຕົ້ນໄມ້ໄຜ່, ຕິດເຈ້ຍສາໃສ່ແທ່ນບູຊາ, ປະຕູໃຫຍ່, ປະຕູເຮືອນຄົວ, ການທຳພິທີເອົານ້ຳ… ການບູຊາບັນພະບູລຸດດ້ວຍເຂົ້າຕົ້ມພໍ່ ເຂົ້າຕົ້ມແມ່ຍັງຄົງແມ່ນຈຸດວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກກະລັກສະເພາະຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢູ່ແຫ່ງນີ້. ໃນວັນນີ້ ເຖິງວ່າ ການດຳລົງຊີວິດມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍຢ່າງ ຂອງກິນເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ເຂົ້າໜົມປະເພດຕ່າງໆກໍ່ອຸດົມສົມບູນຫຼາຍກວ່າກໍ່ຕາມ ແຕ່ຊາວເຜົ່າໄຕ່ຢູ່ ບິງລຽວ ແຂວງກວ໋າງນິງ ຍັງຫໍ່ເຂົ້າຕົ້ມພໍ່ ແລະເຂົ້າຕົ້ມແມ່ໃນຊຸມວັນບຸນເຕັດ. ທັງນີ້ກໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຂອງລູກຫຼານທີ່ມີຕໍ່ບັນພະບູລຸດ, ທັງແມ່ນຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳທີ່ເຂັ້ມຂົ້ນໄປດ້ວຍສີສັນຂອງ  ຊາວເຜົ່າໄຕ່ ໃນແຂວງບິງລຽວອີກດ້ວຍ.
 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນັກສຶກສາລາວ, ກຳປູເຈຍ ຊອກຮູ້ປະຫວັດສາດ ຫວຽດນາມ ຜ່ານຮູບເງົາ ດອກຄາຍ, ເຝີ ແລະ ປີອາໂນ

ນັກສຶກສາລາວ, ກຳປູເຈຍ ຊອກຮູ້ປະຫວັດສາດ ຫວຽດນາມ ຜ່ານຮູບເງົາ “ດອກຄາຍ, ເຝີ ແລະ ປີອາໂນ”

ນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາລາວ, ກຳປູເຈຍ ຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດ, ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດຂອງກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານ ຝລັ່ງ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top