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ຂ່າວສານ

ເຂັ້ມ​ຂຸ້ນ​ໄປ​ດ້ວຍ​ສີ​ສັນ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ​ຜ່ານ​ວິ​ວັດ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ຍາມ​ລະ​ດູ​ບານ​ໃໝ່ 2025

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາຊະອານາຈັກ ໂມຣົກໂກ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະທູຕານຸທູດ ຢູ່ ຫວຽດນາມໄດ້ຕີລາຄາສູງ ຂໍ້ລິເລີ່ມຈັດຂຶ້ນລາຍການ ເພື່ອແນະນຳບັນດາເຂດມໍລະດົກປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມໄປຍັງເພື່ອນມິດສາກົນ.
ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມ ລາຍການ (ພາບ: TTXVN)

ດ້ວຍຜູ້ແທນເກືອບ 400 ຄົນລວມມີເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ພ້ອມກັນພັນລະຍາ, ສາມີ ແລະ ພະນັກງານການທູດຢູ່ບັນດາສະຖານທູດ; ຜູ້ແທນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານຕ່າງປະເທດປະຈຳ ຫວຽດນາມ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາກະຊວງ, ຂະແຫນງການ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການທ່ອງທ່ຽວມິດຕະພາບ ຍາມລະດູບານໃໝ່ ປີ 2025 ຢູ່ເຂດປູຊະນິຍະສະຖານລະດັບຊາດພິເສດວິຫານ ຮາຍບ່າຈຶງ (ເມືອງເມລິງ, ຮ່າໂນ້ຍ) ໃນວັນທີ 01 ມີນາ.

ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳປະຈຳປີໂດຍ ສະຫະພັນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມິດຕະພາບນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ ສົມທົບກັບບັນດາຫົວໜ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈັດຂຶ້ນ. ໃນລາຍການ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີກຳຖະຫວາຍທູບທຽນ, ຢ້ຽມຊົມເຂດປູຊະນິຍະສະຖານ, ທົດລອງເຮັດເຂົ້າໜົມຢໍ… ຈຸດພົ້ນເດັ່ນຂອງເຫດການແມ່ນລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບລະຫວ່າງຄະນະຜູ້ແທນສາກົນ ກັບບັນດາຜູ້ແທນສູນກາງ, ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ດ້ວຍບັນດາລາຍການສະແດງສິລະປະ, ບັນດາເຍື່ອງອາຫານທີ່ເປັນມູນເຊື້ອເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ເຂັ້ມຂຸ້ມໄປດ້ວຍສີສັນວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ.

ໂດຍຕາງໜ້າບັນດາຜູ້ແທນສາກົນ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາຊະອານາຈັກ ໂມຣົກໂກ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະທູຕານຸທູດ ຢູ່ ຫວຽດນາມໄດ້ຕີລາຄາສູງ ຂໍ້ລິເລີ່ມຈັດຂຶ້ນລາຍການ ເພື່ອແນະນຳບັນດາເຂດມໍລະດົກປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມໄປຍັງເພື່ອນມິດສາກົນ, ຜ່ານນັ້ນ, ປະກອບສວ່ນເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບລະຫວ່າງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ພິເສດແມ່ນຊາວ ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍກັບປະຊາຄົມສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວົງ​ເງິນ​ການ​ຄ້າ ຫວຽດ​ນາມ ລາວ ໃນ​ເດືອນ​ມັງ​ກອນ​ປີ 2025 ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 66,5%

ວົງ​ເງິນ​ການ​ຄ້າ ຫວຽດ​ນາມ ລາວ ໃນ​ເດືອນ​ມັງ​ກອນ​ປີ 2025 ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 66,5%

ຫ້ອງການການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຢູ່ລາວໃຫ້ຮູ້ວ່າ ວົງເງິນການຄ້າ ຫວຽດນາມ ລາວໃນເດືອນມັງກອນປີ 2025 ບັນລຸ 290 ລ້ານ USD, ມີການເຕີບໂຕຢູ່ລະດັບ66,5% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍນີ້.
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