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ຂ່າວສານ

ເກືອບ 40%ກຳ​ລັງ​ແຮງ​ງານ​ໃນ​ເກ​ນ​ອາ​ຍຸອອກ​ແຮງ​ງານ ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ປະ​ກັນ​ສັງ​ຄົມ

ຕາມບົດລາຍງານຂອງ ປະກັນສັງຄົມ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ປັດຈຸບັນຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະກັນສັງຄົມແບບບັງຄັບແມ່ນ 16,678 ລ້ານຄົນ, ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະກັນສັງຄົມດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈແມ່ນ 1,627 ລ້ານຄົນ.
ທ່ານ ຫງວຽນເທ້ແມັ້ງ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ອົງການປະກັນສັງຄົມ ຫວຽດນາມ (ພາບ: laodong.vn)

ໃນບົດລາຍງານສະຫຼຸບ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ, ປະກາດໃນວັນທີ 10 ກໍລະກົດ, ອົງການປະກັນສັງຄົມ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ຫວຽດນາມມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະກັນສັງຄົມກ່ວາ 18,3 ລ້ານຄົນ ບັນລຸລະດັບປົກຄຸມ 39,5%, ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,164 ລ້ານຄົນເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2023.

ລະອຽດແມ່ນຕາມບົດລາຍງານຂອງ ປະກັນສັງຄົມ ຫວຽດນາມ, ປັດຈຸບັນຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະກັນສັງຄົມແບບບັງຄັບແມ່ນ 16,678 ລ້ານຄົນ, ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະກັນສັງຄົມດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈແມ່ນ 1,627 ລ້ານຄົນ. ນອກຈາກບັນດາຕົວເລກດັ່ງກ່າວ, ການສ້າງລະບົບນະໂຍບາຍກົດໝາຍ, ລະບົບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍປະກັນ ສັງຄົມ ກໍ່ນັບມື້ນັບຮອບດ້ານ, ເປັນມືອາຊີບ, ມີປະສິດທິຜົນກ່ວາ. ທ່ານ ຫງວຽນເທ້ແມັ້ງ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ອົງການປະກັນສັງຄົມ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ພວກເຮົາເຫັນວ່າຕົວເລກຄາດໝາຍປົກຄຸມຂອງປະກັນສັງຄົມລ້ວນແຕ່ເພີ່ມຂຶ້ນເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງແຕ່ລະປີ. ບັນດາຕົວເລກຄາດໝາຍພື້ນຖານມີການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງ, ພິເສດແມ່ນຕົວເລກຄາດໝາຍກ່ຽວກັບການປົກຄຸມຂອງປະກັນສຸຂະພາບ. ສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ, ຜູ້ອອກແຮງງານ, ວິສາຫະກິດ, ຮາກຖານກວດປິ່ນປົວພະຍາດໄດ້ເປີດກວ້າງຕາມຂໍ້ກຳນົດດ້ວຍຈິດໃຈປະຕິຮູບໄວທີ່ສຸດ ແລະ ຄົບຖວ້ນທີ່ສຸດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Putin: ການ​ພົວ​ພັນ ​ລັດ​ເຊຍ - ອິນ​ເດຍ ມີ​ທາດ​ແທ້​ຂອງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ພິ​ເສດ

ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Putin: ການ​ພົວ​ພັນ ​ລັດ​ເຊຍ - ອິນ​ເດຍ ມີ​ທາດ​ແທ້​ຂອງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ພິ​ເສດ

ກ່າວຄຳເຫັນໃນການພົບປະສອງຝ່າຍກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິນເດຍ Narendra Modi, ວັນທີ 09 ກໍລະກົດ, ຢູ່ວັງ Kremlin ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ມົດສະກູ (ລັດເຊຍ), ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ຢັ້ງຢືນວ່າ ການພົວພັນລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ - ອິນເດຍ ມີທາດແທ້ຂອງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດພິເສດ.
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