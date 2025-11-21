Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ເກີ່ນ​ເທີ​ຕ້ອງ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍຫຼາຍ​ມາດ​ຕະ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ, ຕ້ານ IUU ຢ່າງ​ຂ້ຽວ​ຂາດ

ບັນດາກົມກອງຂຶ້ນກັບກອງບັນຊາການທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ ນະຄອນ ເກິ່ນເທີ ໄດ້ພ້ອມກັນອອກເຄື່ອນທັບ, ປະສານສົມທົບກັບພະແນກກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຈັດການເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາບັນດາຂໍ້ກຳນົດຂອງລັດຖະບານ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນທະເລແບບຜິດກົດໝາຍ ໃຫ້ແກ່ບັນດາເຈົ້າຂອງພາຫະນະ, ກັບຕັນ ແລະ ຊາວປະມົງ. ບັນດາກົມກອງຂຶ້ນກັບກອງບັນຊາການທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ ນະຄອນ ເກິ່ນເທີ ໄດ້ພ້ອມກັນອອກເຄື່ອນທັບ, ປະສານສົມທົບກັບພະແນກກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຈັດການເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາບັນດາຂໍ້ກຳນົດຂອງລັດຖະບານ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນທະເລແບບຜິດກົດໝາຍ ໃຫ້ແກ່ບັນດາເຈົ້າຂອງພາຫະນະ, ກັບຕັນ ແລະ ຊາວປະມົງ.
ທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນແຈກໃບປິ່ວເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາໃຫ້ແກ່ຊາວປະມົງ

“ນຳກົດໝາຍເຂົ້າໃກ້ກັບປະຊາຊົນ - ເພື່ອວົງຄະນະຍາດປອດໄພ, ປະຕິບັດຕາມ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ”, “ຮ່ວມເດີນທາງກັບຊາວປະມົງ” ແມ່ນບັນດາທິດນຳໃນການກະທຳຂອງນະຄອນ ເກິ່ນເທີ ໃນບັ້ນຈຸດສຸມຂອງການປະຕິບັດຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນທະເລແບບຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ (IUU).

ບັນດາກົມກອງຂຶ້ນກັບກອງບັນຊາການທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ ນະຄອນ ເກິ່ນເທີ ໄດ້ພ້ອມກັນອອກເຄື່ອນທັບ, ປະສານສົມທົບກັບພະແນກກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຈັດການເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາບັນດາຂໍ້ກຳນົດຂອງລັດຖະບານ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນທະເລແບບຜິດກົດໝາຍ ໃຫ້ແກ່ບັນດາເຈົ້າຂອງພາຫະນະ, ກັບຕັນ ແລະ ຊາວປະມົງ. ທ່ານ ພັນເອກ ຟ້າມເລຊວັນບິ່ງ ຫົວໜ້າບັນຊາການ ກອງບັນຊາການທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ ນະຄອນເກິ່ນເທີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ນອກຈາກການໂຄສະນາຢູ່ດິນຕໍ່ແຜ່ນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍສາຍທາງທະເລສຸມໃສ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ແກ່ຊາວປະໂມງ, ພິເສດແມ່ນບັນດາເຈົ້າຂອງພາຫະນະ ແລະ ກັບຕັນເຮືອທີ່ພວມເຄື່ອນໄຫວຢູ່ທະເລ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກຳແໜ້ນ ແລະ ບໍ່ລະເມີດບັນດາຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການຂຸດຄົ້ນ IUU. ໃນວຽກງານລາດຕະເວນ, ກວດກາ, ຄວບຄຸມ, ພົບເຫັນ ແລະ ແກ້ໄຂ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ເດັດດ່ຽວຊີ້ນຳບັນດາປ້ອມຄວບຄຸມເຂດຊາຍແດນ ບໍ່ປະໃຫ້ກຳປັ່ນຫາປາບໍ່ມີເງື່ອນໄຂຕາມລະບຽບການບໍລິຫານຢ່າງຄົບຖ້ວນອອກທະເລຢ່າງເດັດຂາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ເດີນ​ທາງ​ຮອດ ອາ​ຟະ​ລິ​ກາ​ໃຕ້ ແລະ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ G20

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ເດີນ​ທາງ​ຮອດ ອາ​ຟະ​ລິ​ກາ​ໃຕ້ ແລະ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ G20

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ພະຈິກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງຮອດ ສ.ອາຟະລິກາໃຕ້. ຕ້ອນຮັບຄະນະຢູ່ສະໜາມບິນ, ທາງຝ່າຍ ອາຟະລິກາໃຕ້ ມີທ່ານລັດຖະມົນຕີຕາງໜ້າລັດຖະບານ, ການນຳກົມພິທີການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາຟະລິກາໃຕ້ ແລະ ຜູ້ປະສານງານຕິດຕາມ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top