ຂ່າວສານ
ເກີນເທີຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດໃຈກາງຂອງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງຕອນພາກໃຕ້ຫວຽດນາມ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 10/7, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳພັກນະຄອນ ເກີນເທີ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳພັກນະຄອນ ເກີນເທີ.
ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ການນຳນະຄອນ ເກີນເທີ ຊີ້ນຳ ບໍລິຫານ ຢ່າງຄ່ອງຕົວ ແລະ ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ; ນຳໃຊ້ແຫຼ່ງກຳລັງ ທັງໝົດເພື່ອພັດທະນາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ກໍ່ສ້າງລະບົບອົງການບໍລິຫານທີ່ມີຄວາມສາມັກຄີ, ເປັນເອກະພາບກັນສູງ, ມີຄວາມທ່ຽງທຳ, ປະຊາທິປະໄຕເພື່ອຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີວ່າ ເກີນເທີ ຄວນຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດແຜນງານປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໂລກລະບາດ Covid – 19 ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດສັກຢາວັກຊິນ, ຊີ້ນຳການປະມູນ ແລະ ຈັດຊື້ຢາ, ພາຫະນະອຸປະກອນການແພດ ຕາມລະບຽບການ; ຮັບປະກັນການກວດແລະປິ່ນປົວພະຍາດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ຄືຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນ ເກີນເທີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຂຶ້ນກັບຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດນະຄອນ ເກີ່ນເທີ ໄດ້ມີການພົບປະສົນທະນາກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຍົກອອກບາງການກຳນົດທິດ ແລະ ໜ້າທີ່, ມາດຕະການຕົ້ນຕໍເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໄລຍະ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022 ແລະ ໄລຍະຈະມາເຖິງ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ຍາມໃດກໍເປັນເຈົ້າການ, ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ປະດິດຄິດສ້າງ, ຍາດແຍ່ງກາລະໂອກາດທີ່ດີເພື່ອຟື້ນຟູໂດຍໄວ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ການສ້າງສະຖຽນລະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ຮັບປະກັນບັນດາດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່ຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກໍໄດ້ເນັ້ນໜັ້ກເຖິງການປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາໃຫ້ມີໄຫວພິບ, ປອດໄພ, ລະມັດລະວັງ; ປະຕິບັດນະໂຍບາຍປີການເງິນເປີດກວ້າງ, ເໝາະສົມ, ຮັບປະກັນປະສິດທິຜົນ; ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດ ໂຄງການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ມະຕິສະບັບຕ່າງໆກ່ຽວກັບການພັດທະນາເຂດ ແລະ ບັນດາໂຄງການຄົມມະນາຄົມຈຸດສຸມຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ສັງຄົມດີຈີຕອນ, ຜັນປ່ຽນພະລັງງານ, ພັດທະນາເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ…
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງນະຄອນ ເກີ່ນເທີ (ພາບ: TTXVN)
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ວັນທີ 9 ກໍລະກົດ, ເນື່ອງໃນໂອກາດລະນຶກເຖິງວັນທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ (27 ກໍລະກົດ 1947 – 27 ກໍລະກົດ 2022) ແລະ ການປະຕິບັດງານຢູ່ນະຄອນ ເກີ່ນເທີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ບັນດາຄອບຄົວເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍໃນບໍລິເວນນະຄອນ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)