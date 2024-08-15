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ຂ່າວສານ

ເກີດ​ມີ​ແດດ​ຮ້ອນ​ແບບ​ບໍ່​ເຄີຍ​ມີ​ມາ​ກ່ອນ​ຢູ່ຫຼາຍ​ປະ​ເທດ​ ເອີ​ຣົບ

ວັນທີ 13 ສິງຫາ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແອັດສະປາຍ, ຖືວ່າ ແດດຮ້ອນຢ່າງຮຸນແຮງໄດ້ປົກຄຸມປະເທດນີ້ໃນຫຼາຍມື້ຜ່ານມາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 3 ຄົນ.
ຢູ່ Madrid ແອັດສະປາຍ ເກີດມີແດດຮ້ອນແກ່ຍາວໃນຫຼາຍມື້ (ພາບ: AFP/TTXVN)

ອະນາເຂດ ແອັດສະປາຍ ສ່ວນຫຼາຍພວມຕົກເຂົ້າສູ່ສະພາວະກ່າວເຕືອນ ນັບແຕ່ວັນທີ 9 ສິງຫາ, ເມື່ອບັ້ນແດດຮ້ອນຄັ້ງທີ 4 ໃນລະດູຮ້ອນນີ້ ມີອຸມຫະພູມສູງກວ່າ 40 ອົງສາ, ບວກກັບຄວາມສ່ຽງເກີດໄພໄໝ້ປ່າ ຢູ່ໃນລະດັບສູງທີ່ສຸດ. ຕາມສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກ Carlos III, ແອັດສະປາຍ ໄດ້ຢັ້ງຢືນມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 608 ຄົນ ຍ້ອນແດດຮ້ອນຢ່າງຮ້າຍແຮງໃນອາທິດທຳອິດຂອງເດືອນສິງຫາ, ເກືອບທົບ 2 ເທົ່າ ເມື່ອທຽບໃສ່ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຂອງອາທິດກ່ອນນັ້ນ.

ວັນທີ 14 ສິງຫາ, ຢູ່ ຝລັ່ງ, ອົງການອຸຕຸນິຍົມ ຝລັ່ງ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ 21 ແຂວງຂອງປະເທດນີ້ ກໍໄດ້ກ່າວເຕືອນກ່ຽວກັບອາກາດແດດຮ້ອນ ດ້ວຍລະດັບອຸດຫະພຸມອາດຈະຂຶ້ນເຖິງ 37 ອົງສາ ຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນທາງທິດຕາເວັນອອກປະເທດນີ້.

ຕາມໝາກຜົນການຄົ້ນຄວ້າໂດຍ ສະຖາບັນສຸຂະພາບທົ່ວໂລກ Barcelona ຫາກໍປະກາດໃນວັນທີ 12 ສິງຫາ, ຄາດວ່າ ໃນປີ 2023, ຢູ່ເອີຣົບມີຜູ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນແດດຮ້ອນເກືອບ 48.000 ຄົນ, ເຊິ່ງເປັນປີທີ່ໄດ້ຮັບຖືວ່າຮ້ອນທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດທີ່ໄດ້ຮັບການສະຖິຕິມາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການປ້ອງ​ກັນ, ຕ້ານ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງຫຼວງ, ໄພ​ຫຍໍ້​ທໍ້​​ຕ້ອງ​ຮັບ​ໃຊ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ສັງ​ຄົມ

ການປ້ອງ​ກັນ, ຕ້ານ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງຫຼວງ, ໄພ​ຫຍໍ້​ທໍ້​​ຕ້ອງ​ຮັບ​ໃຊ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ສັງ​ຄົມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ສິງຫາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ (ຮ່າໂນ້ຍ), ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 26 ຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງພັກກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ໄພຫຍໍ້ທໍ້ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳ.
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