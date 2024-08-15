ຂ່າວສານ
ເກີດມີແດດຮ້ອນແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນຢູ່ຫຼາຍປະເທດ ເອີຣົບ
ອະນາເຂດ ແອັດສະປາຍ ສ່ວນຫຼາຍພວມຕົກເຂົ້າສູ່ສະພາວະກ່າວເຕືອນ ນັບແຕ່ວັນທີ 9 ສິງຫາ, ເມື່ອບັ້ນແດດຮ້ອນຄັ້ງທີ 4 ໃນລະດູຮ້ອນນີ້ ມີອຸມຫະພູມສູງກວ່າ 40 ອົງສາ, ບວກກັບຄວາມສ່ຽງເກີດໄພໄໝ້ປ່າ ຢູ່ໃນລະດັບສູງທີ່ສຸດ. ຕາມສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກ Carlos III, ແອັດສະປາຍ ໄດ້ຢັ້ງຢືນມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 608 ຄົນ ຍ້ອນແດດຮ້ອນຢ່າງຮ້າຍແຮງໃນອາທິດທຳອິດຂອງເດືອນສິງຫາ, ເກືອບທົບ 2 ເທົ່າ ເມື່ອທຽບໃສ່ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຂອງອາທິດກ່ອນນັ້ນ.
ວັນທີ 14 ສິງຫາ, ຢູ່ ຝລັ່ງ, ອົງການອຸຕຸນິຍົມ ຝລັ່ງ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ 21 ແຂວງຂອງປະເທດນີ້ ກໍໄດ້ກ່າວເຕືອນກ່ຽວກັບອາກາດແດດຮ້ອນ ດ້ວຍລະດັບອຸດຫະພຸມອາດຈະຂຶ້ນເຖິງ 37 ອົງສາ ຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນທາງທິດຕາເວັນອອກປະເທດນີ້.
ຕາມໝາກຜົນການຄົ້ນຄວ້າໂດຍ ສະຖາບັນສຸຂະພາບທົ່ວໂລກ Barcelona ຫາກໍປະກາດໃນວັນທີ 12 ສິງຫາ, ຄາດວ່າ ໃນປີ 2023, ຢູ່ເອີຣົບມີຜູ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນແດດຮ້ອນເກືອບ 48.000 ຄົນ, ເຊິ່ງເປັນປີທີ່ໄດ້ຮັບຖືວ່າຮ້ອນທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດທີ່ໄດ້ຮັບການສະຖິຕິມາ.