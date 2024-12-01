ຂ່າວສານ
ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ Aidan-ada - ສະຖານທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາເພື່ອນໜຸ່ມທີ່ຕິດເຊື້ອ HIV
ກ່ວາໜຶ່ງປີຜ່ານມາ (ນັບແຕ່ເດືອນກໍລະກົດປີ 2023), ອ້າຍເລຮຽວບິ່ງ ຢູ່ເມືອງ ບິ່ງຖຸຍ, ນະຄອນເກິ່ນເທີ ໄດ້ເປີດຮ້າຍຂາຍເຄື່ອງ Aidan-ada ເພື່ອຜະລິດບັນດາຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກຳເພື່ອສ້າງກອງທຶນໜູນຊ່ວຍຜູ້ຕິດເຊື້ອHIV. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ລາວພຽງແຕ່ຂາຍເຄື່ອງອອນໄລເພື່ອສ້າງກອງທຶນເທົ່ານັ້ນ. ພາຍຫຼັງໄລຍະໜຶ່ງ, ລາວຊອກໄດ້ສະຖານທີ່ ແລະ ໄດ້ຕັດສິນໃຈເປີດຮ້ານ ແລະ ຮ້ານໄດ້ເຄື່ອນໄຫວມາຮອດປັດຈຸບັນ. ປັດຈຸບັນ, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຂອງລາວມີສອງສາຂາ. ສາຂາໜຶ່ງຢູ່ຖະໜົນ ແກັກມ້າງທ້າງຕາມ, ຕາແສງ ກາຍເຄ, ເມືອງນິງກ່ຽວ, ລາຍຮັບກໍ່ນຳໃຊ້ເພື່ອສ້າງກອງທຶນ. ຂາສາທີສອງຢູ່ຖະໜົນ ເຈິ່ນແບກດັ່ງ, ຕາແສງ ອານແຄ້ງ, ເມືອງນິງກ່ຽວເພື່ອຄ້າຂາຍທຽນ ແລະ ນ້ຳມັນຫອມລະເຫີຍຊະນິດຕ່າງໆ.
ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ນ້ອງຢາກເຊື່ອມຕໍ່ກັບເພື່ອນໆ, ຂາຍເຄື່ອງຢູ່ຮ້ານ ແຕ່ນ້ອງເຫັນວ່າຮູບແບບຂາຍເຄື່ອງຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການເປີດກວ້າງປານໃດ ດັ່ງນັ້ນນ້ອງຈຶ່ງເປີດຮູບແບບ workshop ຕື່ມອີກ. ຕໍ່ຈາກການຂາຍທຽນຫອມ ແມ່ນບັນດາຮູບແບບ workshop ອື່ນໆຄື: ແຕ້ມພາບ, ເຮັດພາບ… ທຸກສິ່ງທີ່ເຮັດດ້ວຍມື ລ້ວນແຕ່ມີຂາຍຢູ່ຮ້ານ. ສາຂາທີໜຶ່ງ ເປີດເພື່ອສ້າງກອງທຶນ, ລາຍຮັບທີ່ເກັບຈາກ ສາຂາທີສອງ ຈະນຳໃຊ້ເພື່ອຈ່າຍເງິນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຢູ່ສາຂາທີໜຶ່ງ ແລະ ສາຂາທີສອງ.
ແຂກມາຮ້ານສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄວໜຸ່ມ. ເຂົາເຈົ້າມາທັງຊອກຫາເຄື່ອງຂອງທີ່ຕົນເອງນິຍົມ, ທັງລົງຕົວຈິງເຮັດເຄື່ອງດ້ວຍມືທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍລັກສະນະສ່ວນຕົວຂອງຕົນ. ບັນດາລາຍການ workshopຢູ່ຮ້ານ, ອ້າຍ ບິ່ງລ້ວນແຕ່ແນະນຳຢ່າງສຸດໃຈ. ນັ້ນແມ່ນ ລາຍການ workshop ເຮັດທຽນຫອມ, ພວງກຸນແຈ, ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ, ພາບເຮັດດ້ວຍເປືອກຫອຍ, ສາຍແຂນ, ສາຍຄໍ… ລາຄາແຕ່ລະຄັ້ງເຂົ້າຮ່ວມລາຍການworkshop ປະມານ 100.000 ດົ່ງ (ປະມານເກືອບ 4 USD).
ມາຮອດຮ້ານ ນ້ອງສາມາດເຮັດສາຍແຂນໄດ້. ການລົງພຶດຕິກຳຕົວຈິງໃນມື້ນີ້ມ່ວນຫຼາຍ. ໂດຍແມ່ນນັກສຶກສາ ດັ່ງນັ້ນແຕ່ລະມື້ນ້ອງຕ້ອງໄປຮຽນ. ເມື່ອມາຮ້ານ, ນ້ອງຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈ. ບັນຍາກາດຢູ່ທີ່ນີ້ກໍ່ອົບອຸ່ນ. ໂດຍໄດ້ຮັບການແນະນຳຈາກອ້າຍບິ່ງ ດັ່ງນັ້ນນ້ອງຮູ້ສຶກວ່າ ບັນດາຜະລິດຕະພັນນີ້ເຮັດກໍ່ບໍ່ຍາກປານໃດ.
ນ້ອງຮູ້ຈັກຮ້ານຜ່ານແອັບ Tiktok. ມື້ນີ້ ນ້ອງຊວນໝູ່ມາຮ້ານ. ນ້ອງກໍ່ຮູ້ວ່າ ຮ້ານເປີດເພື່ອສ້າງກອງທຶນດັ່ງນັ້ນນ້ອງຢາກມາອຸດໜູນ.
ເພື່ອຫັນບັນດາຜະລິດຕະພັນເປັນຫຼາຍຮູບແບບ, ອ້າຍບິ່ງໄດ້ຊອກຫາດ້ວຍຕົນເອງ ກໍ່ຄືເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍຊຸດຮຽນແນະນຳເຮັດບັນດາຜະລິດຕະພັນດ້ວຍມື.
ບາງອັນນ້ອງກໍ່ຮຽນເຮັດເອງ. ບາງອັນນ້ອງກໍ່ຕ້ອງຮຽນຢູ່ຕາມບັນດາລາຍການ workshop ອື່ນໆ. ບັນດາລາຍການ workshop ຫຼັກໆຢູ່ໃນຮ້ານແມ່ນ workshop ເຮັດທຽນຫອມ, workshop ແຕ້ມພາບ ແລະ workshop ເຮັດດອກໄມ້. ນັ້ນແມ່ນບັນດາຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານຈິດໃຈທຳອິດຂອງຮ້ານ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຮ້ານໄດ້ເປີດ ບັນດາລາຍການ workshop ອື່ນໆຕື່ມອີກ. ແຂກໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາລາຍການ workshop ເກົ່າແລ້ວ ອາດຈະກັບມາຮ້ານເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ workshopໃໝ່.
ທັງເປັນຜູ້ຮ່ວມງານໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດສັງຄົມ ລົງເລິກວຽກງານໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບເຊື້ອ HIV ທັງເຂົ້າຮ່ວມບັນດາຊຸດຝືກອົບຮົບກ່ຽວກັບການວິໄຈເຊື້ອ HIV ດັ່ງນັ້ນ ອ້າຍບິ່ງມີຄວາມຮູ້ຫຼາຍກ່ຽວກັບເຊື້ອພະຍາດນີ້ ກໍຄືເຂົ້າໃຈໄດ້ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງຈິດໃຈຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV. ຕາມອ້າຍບິ່ງແລ້ວ, ສ່ວນຫຼາຍຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV ຍັງລັ່ງເລໃຈ ບໍ່ກ້າເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບວົງຄະນະຍາດດັ່ງນັ້ນ ການແບ່ງປັນນັບມື້ນັບປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍກ່ວາ.
ເພາະສະນັ້ນ, ອ້າຍບິ່ງຮູ້ສຶກດີໃຈ ແລະ ມີຄວາມສຸກເມື່ອຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV ຖືອ້າຍແມ່ນບ່ອນອີງທາງດ້ານຈິດໃຈ, ເປັນເພື່ອນ, ເປັນອ້າຍທີ່ສະໜິດສະໜົມເມື່ອຕ້ອງການຮັບຄຳປຶກສາ. ດັ່ງນັ້ນ, ລາວຍິ່ງມັກຮັກວຽກງານຂອງຕົນ. ສຳລັບອ້າຍ, ຄວາມມ່ວນຊື່ນທີ່ສຸດແມ່ນຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV ຫຼາຍຄົນ ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຊີວິດ:
ບິ່ງແມ່ນຜູ້ທີ່ມີພະລັງງານຫຼາຍ. ບິ່ງຍາມໃດກໍ່ນຳພະລັງງານທີ່ຕັ້ງໜ້າມາໃຫ້ທຸກຄົນ. ຍາມໃດບິ່ງກໍ່ມ່ວນ, ສຸດຈິດສຸດໃຈ ແລະ ເຮັດວຽກມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ເພື່ອເປີດຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ, ບິ່ງຮັບພວກເພື່ອນທີ່ຕິດເຊື້ອ HIV ເຮັດວຽກເປັນຊົ່ວໂມງ ຢູ່ຮ້ານເພື່ອໃຫ້ພວກເພື່ອນມີລາຍຮັບ, ເປັນເຈົ້າການກ່ວາໃນການປິ່ວປົວພະຍາດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີເພື່ອນຫຼາຍຄົນຍັງບໍ່ທັນໝັ້ນໃຈ ດັ່ງນັ້ນການຮັບສະໝັກພະນັກງານຕາມຮູບແບບນີ້ບໍ່ສະດວກປານໃດ.
ປັດຈຸບັນ, ບິ່ງຫັນປ່ຽນມາຍັງຮູບແບບໜູນຊ່ວຍເງິນສົດ, ງົບປະມານຊື້ຢາເມື່ອຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV ມີຄວາມຈຳເປັນ. ເມື່ອຮູ້ການເຮັດການກຸສົນຂອງ ບິ່ງ, ຄອບຄົວ ແລະ ເພື່ອນມິດຂອງລາວລ້ວນແຕ່ສະໜັບສະໜູນ. ອ້າຍ ຫງວຽນວັນຕວານ, ຢູ່ນະຄອນ ເກິ່ນເທີ, ໜຶ່ງໃນບັນດາເພື່ອນທີ່ຍາມໃດກໍ່ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການທຳການກຸສົນຕ່າງໆຂອງບິ່ງແບ່ງປັນວ່າ:
ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ບິ່ງກໍ່ຖາມທຸກຄົນກ່ຽວກັບວຽກງານນີ້, ໃນນັ້ນມີນ້ອງ ແລະ ນ້ອງກໍ່ສະໜັບສະໜູນທີ່ສຸດ. ໃນປັດຈຸບັນ, ປະຊາຄົມຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV ຍັງຮູ້ສຶກລັ່ງເລໃຈຕໍ່ການຊື້ປະກັນສຸຂະພາບເພື່ອປິ່ນປົວພະຍາດ ດັ່ງນັ້ນເຮົາໄດ້ໜູນຊ່ວຍເຂົາຫຼາຍຢ່າງ. ນ້ອງເຫັນວ່າວຽກງານນີ້ແມ່ນວຽກງານທີ່ມີຄວາມໝາຍ.
ໂດຍໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງມິດງຽບ, ແຕ່ການກະທຳຂອງອ້າຍ ເລຮຽວບິ່ງ ບໍ່ພຽງແຕ່ແຜ່ກະຈາຍຄວາມເຫັນໃຈ ແລະ ແບ່ງປັນກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງຊ່ວຍທຸກຄົນສາມາດຍົກສູງຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພະຍາດນີ້ອີກດ້ວຍ. ຄວາມຫວັງອັນໜຶ່ງດຽວຂອງ ບິ່ງແມ່ນຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ Aidan-ada ຈະສາມາດມີການເຄື່ອນໄຫວຍາວນານເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຄົນຕື່ມອີກ.