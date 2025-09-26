ຂ່າວສານ
ຮ່າໂນ້ຍ ຮັບຂໍ້ຕົກລົງປະຕິບັດສຳເລັດການສ້າງຊົນນະບົດໃໝ່
ພາຍຫຼັງເກືອບ 15 ປີຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດສ້າງຊົນນະບົດໃໝ່ (ແຕ່ປີ 2010), ເຂດຊົນນະບົດທີ່ນະຄອນຫຼວງ ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງໂດຍພື້ນຖານ ແລະ ຮອບດ້ານ. ໃນນັ້ນ, ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນເສດຖະກິດເຕີບໂຕຢ່າງແຮງ, ການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການຍົກສູງຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດເພີ່ມຂຶ້ນແຕ່ 13 ລ້ານດົ່ງ (2010) ຂຶ້ນເປັນ 74,3 ລ້ານດົ່ງ (2024), ຢືນອັນດັບໜຶ່ງໃນທົ່ວປະເທດ. ທາງນະຄອນບໍ່ມີຄອບຄົວທຸກຍາກ. ທ່ານ ເຈິ່ນສີແທັງ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ຢັ້ງຢືນວ່າ:
“ໂຄງການຊົນນະບົດໃໝ່ໄດ້ກາຍເປັນ “ເຈດຈຳນົງຂອງພັກ, ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນ” ຢ່າງແທ້ຈິງ, ສ້າງບັນດາບາດກ້າວຫັນປ່ຽນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ວັດທະນະທຳ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄຸນນະພາບການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ; ສ້າງພື້ນຖານອັນໝັ້ນແກ່ນໃຫ້ແກ່ໄລຍະພັດທະນາໃໝ່ຂອງນະຄອນຫຼວງ.”
ທີ່ພິທີ, ໂດຍໄດ້ຮັບການມອບສິດຈາກທ່ານປະທານປະເທດ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເລມິງຮວານ ໄດ້ມອບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ.