ຂ່າວສານ
ຮ່າໂນ້ຍ ຮັບປະກັນໂຄງປະກອບພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ
ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 16 ແລະ ສະມາຊິກສະພາຜູ້ແທນປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນ ອາຍຸການ 2026 – 2031 ພວມໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວ. ເພື່ອໃຫ້ວັນບຸນທົ່ວປວງຊົນມີປະຊາທິປະໄຕ, ຖືກຕາມກົດໝາຍ ແລະ ບັນລຸຜົນສຳເລັດຢ່າງແທດຈິງ, ວຽກງານກະກຽມບຸກຄະລາກອນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສ້າງໂຄງປະກອບ, ພາກສ່ວນ ແລະ ຈັດແບ່ງຕົວເລກຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງແມ່ນບັນຫາສຳຄັນ.
ທີ່ຕາແສງ ຮາດມົນ, ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະກຳມະການແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບບັນດາຫົວໜ່ວຍ, ຄະນະ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ສ້າງການຄາດຄະເນໂຄງປະກອບຜູ້ຕາງໜ້າ ຖືກຕ້ອງຕາມການແນະນຳຂອງສູນກາງ. ເລື່ອງຮັບປະກັນອັດຕາທີ່ເໝາະສົມລະຫວ່າງຜູ້ແທນເພດຍິງ, ຜູ້ແທນໜຸ່ມ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກພັກ, ຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງຄືນໃໝ່… ໄດ້ຮັບການຄິດໄລ່ຢ່າງລະອຽດລະອໍ. ທ່ານນາງ ກ່ຽວທິຢຸງ, ປະທານຄະນະກຳມະການແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ຕາແສງ ຮາດມົນ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ວິວັດການຜັນຂະຫຍາຍໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງມີປະຊາທິປະໄຕ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຮັບປະກັນຄວາມເໝາະສົມກ່ຽວກັບໂຄງປະກອບ, ເກນອາຍຸ, ເພດ, ພາກສ່ວນ ກໍຄືຜູ້ຕາງໜ້າປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນວັນນະ”.
ສ່ວນທ່ານ ເຈິ່ນເທເກືອງ, ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ:
“ດ້ວຍຈິດໃຈເປັນເຈົ້າການ, ເດັດດ່ຽວ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຂອງທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການ, ດ້ວຍການຮັບມືຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ, ວຽກງານກະກຽມການເລືອກຕັ້ງຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ພວມໄປຖືກທິດ, ຖືກກັບຄວາມຄືບໜ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 16 ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນອາຍຸການ 2026 – 2031 ໃນບໍລິເວນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ຈະບັນລຸຜົນສຳເລັດ, ເປັນວັນບຸນໃຫຍ່ຂອງປະຊາຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ”.