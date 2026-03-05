Báo Ảnh Việt Nam

ຮ່າໂນ້ຍ ຮັບປະກັນໂຄງປະກອບພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ

ເລື່ອງຮັບປະກັນອັດຕາທີ່ເໝາະສົມລະຫວ່າງຜູ້ແທນເພດຍິງ, ຜູ້ແທນໜຸ່ມ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກພັກ, ຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງຄືນໃໝ່… ໄດ້ຮັບການຄິດໄລ່ຢ່າງລະອຽດລະອໍ.
  (ພາບປະກອບ)  

ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 16 ແລະ ສະມາຊິກສະພາຜູ້ແທນປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນ ອາຍຸການ 2026 – 2031 ພວມໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວ. ເພື່ອໃຫ້ວັນບຸນທົ່ວປວງຊົນມີປະຊາທິປະໄຕ, ຖືກຕາມກົດໝາຍ ແລະ ບັນລຸຜົນສຳເລັດຢ່າງແທດຈິງ, ວຽກງານກະກຽມບຸກຄະລາກອນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສ້າງໂຄງປະກອບ, ພາກສ່ວນ ແລະ ຈັດແບ່ງຕົວເລກຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງແມ່ນບັນຫາສຳຄັນ.

ທີ່ຕາແສງ ຮາດມົນ, ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະກຳມະການແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບບັນດາຫົວໜ່ວຍ, ຄະນະ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ສ້າງການຄາດຄະເນໂຄງປະກອບຜູ້ຕາງໜ້າ ຖືກຕ້ອງຕາມການແນະນຳຂອງສູນກາງ. ເລື່ອງຮັບປະກັນອັດຕາທີ່ເໝາະສົມລະຫວ່າງຜູ້ແທນເພດຍິງ, ຜູ້ແທນໜຸ່ມ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກພັກ, ຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງຄືນໃໝ່… ໄດ້ຮັບການຄິດໄລ່ຢ່າງລະອຽດລະອໍ. ທ່ານນາງ ກ່ຽວທິຢຸງ, ປະທານຄະນະກຳມະການແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ຕາແສງ ຮາດມົນ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ວິວັດການຜັນຂະຫຍາຍໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງມີປະຊາທິປະໄຕ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຮັບປະກັນຄວາມເໝາະສົມກ່ຽວກັບໂຄງປະກອບ, ເກນອາຍຸ, ເພດ, ພາກສ່ວນ ກໍຄືຜູ້ຕາງໜ້າປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນວັນນະ”.

        ສ່ວນທ່ານ ເຈິ່ນເທເກືອງ, ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ:

“ດ້ວຍຈິດໃຈເປັນເຈົ້າການ, ເດັດດ່ຽວ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຂອງທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການ, ດ້ວຍການຮັບມືຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ, ວຽກງານກະກຽມການເລືອກຕັ້ງຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ພວມໄປຖືກທິດ, ຖືກກັບຄວາມຄືບໜ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 16 ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນອາຍຸການ 2026  2031 ໃນບໍລິເວນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ຈະບັນລຸຜົນສຳເລັດ, ເປັນວັນບຸນໃຫຍ່ຂອງປະຊາຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

