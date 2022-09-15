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ຂ່າວສານ

ຮ່າໂນ້ຍ ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ສ. ເກົາຫຼີ ຮ່ວມມື, ລົງທຶນ

ຮ່າໂນ້ຍ ຈະສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຕ່າງປະເທດ, ໃນນັ້ນມີວິສາຫະກິດ ສ. ເກົາຫຼີ ພວມລົງທຶນຢູ່ນະຄອນ.
  ທ່ານ ເຈິ່ນສີແທັງ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຄະນະນັກລົງທຶນ ສ ເກົາຫຼີ (ພາບ:Phương Anh/TTXVN)  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ເຈິ່ນສີແທັງ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Kim Jung In, ປະທານບໍລິສັດ SEIN I&D ຫວຽດນາມ.

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ ເຈິ່ນສີແທັງ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຮ່າໂນ້ຍ ຈະສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຕ່າງປະເທດ, ໃນນັ້ນມີວິສາຫະກິດ ສ. ເກົາຫຼີ ພວມລົງທຶນຢູ່ນະຄອນ. ທ່ານ ເຈິ່ນສີແທັງ ກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນະຄອນສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານແຜນນະໂຍບາຍໂຄງການລົງທຶນກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີໜູນຊ່ວຍ, ເຕັກໂນໂລຊີສູງຂອງບໍລິສັດຢູ່ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຄືກຳນົດທິດເປີດກ້ວາງການລົງທຶນຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ.

ລະກໍ່ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ກັນຍາ, ທ່ານ ເຈິ່ນສີແທັງ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ກໍ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ An Kuk Jin, ປະທານບໍລິສັດພັດທະນາ THT ຈຳກັດ ແລະ ບໍລິສັດ Daewoo E&C ຈຳກັດ. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານ ເຈິ່ນສີແທັງ ກໍ່ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ຮ່າໂນ້ຍ ມີການກຳນົດທິດພັດທະນາເຂດຕົວເມືອງໃນອະນາຄົດ ແລະ ຫວັງວ່າ ບັນດາວິສາຫະກິດຈະສືບຕໍ່ມີຫຼາຍໂຄງການລົງທຶນຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຂດທ່ອງທ່ຽວ ກົ໋ງເຈີ່ຍ ໂອກຸຍໂຮ່ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ງົດງາມ ໃນແຂວງ ລາຍເຈົາ

ເຂດທ່ອງທ່ຽວ ກົ໋ງເຈີ່ຍ ໂອກຸຍໂຮ່ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ງົດງາມ ໃນແຂວງ ລາຍເຈົາ

ເຂດທ່ອງທ່ຽວ ກົ໋ງເຈີ່ຍ ໂອກຸຍໂຮ່ ຂຶ້ນກັບຕາແສງ ເຊີນບິ່ງ ເມືອງ ຕາເດື່ອງ ແຂວງ ລາຍເຈົາ. ຢູ່ແຫ່ງນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ສວຍງາມຢູ່ແຂວງ ລາຍເຈົາ
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