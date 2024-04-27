ຂ່າວສານ
ຮ່າໂນ້ຍ: ພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບອວຍພອນບຸນປີໃໝ່ປະເພນີຂອງບັນດາປະເທດ ອາຊີ
ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປະເພນີຂອງບາງປະເທດ ອາຊີ, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 26 ເມສາ, ຢູ່ໂຮງແຮມ ຖັ໋ງເລີ້ຍ, ຮ່າໂນ້ຍ, ສະຫະພັນບັນດາອົງການມິດຕະພາບ ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ສົມທົບກັບສະຖານທູດ ລາວ, ເຊິ່ງເປັນປະເທດປະທານ ອາຊຽນ ປີ 2024 ນີ້, ຈັດລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບອວຍພອນບຸນປີໃໝ່ຂອງບາງປະເທດ ອາຊີ.
ມີຜູ້ແທນກ່ວາ 250 ຄົນມາຈາກບັນດາສະຖານທູດ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ບັນດາອົງການສະມາຊິກຂອງສະຫະພັນບັນດາອົງການມິດຕະພາບ ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ. ທ່ານນາງເອກອັກຄະລັດຖະທູດລາວ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຄຳເຜົາ ເອີນທະວັນ, ເນັ້ນໜັກວ່າ: ການພົບປະແລກປ່ຽນແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ເພື່ອນມິດສາກົນເຂົ້າໃຈເລິກກ່ວາກ່ຽວກັບບຸນປີໃໝ່ປະເພນີທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານຂອງແຕ່ລະປະເທດ….