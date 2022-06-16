ຂ່າວສານ
ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນ້ຳມັນອາຍແກັດ (ສະບັບປັບປຸງ): ສ້າງກົນໄກສະເພາະເພື່ອດຶງດູດການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດໃນການເຄື່ອນໄຫວຂະແໜງນ້ຳມັນອາຍແກັດ
ປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ພວມຢູ່ອັນດັບທີ 33 ໃນຈຳນວນ 98 ປະເທດມີປະລິມານກການຜະລິດນ້ຳມັນທີ່ດີຂຸດຄົ້ນໃນປີ 2021.
ກອງປະຊຸມສາໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ສາພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV (ພາບ: TTXVN)
ວັນທີ 15 ມິຖຸນາ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສາໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ສາພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນ້ຳມັນອາຍແກັດ (ສະບັບປັບປຸງ) ຕາມສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແລ້ວ ນ້ຳມັນອາຍແກັດ ແມ່ນແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ມີຄ່າ, ຖ້າພິຈາລະນາກ່ຽວກັບບົດບາດໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດແລ້ວ, ຊັບພະຍາກອນນ້ຳມັນອາຍແກັດ ແມ່ນຢູ່ອັນດັບ 2 ຖັດຈາກທີ່ດິນ. ທ່ານ ຟານດຶກຫຽວ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແຂວງທ໊າຍບິ່ງ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສູງຕໍ່ລັດຖະບານກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນ້ຳມັນອາຍແກັດຄັ້ງນີ້ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການດຶງດູດການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃນຂົງເຂດຊອກຫາ, ສຳຫຼວດ ແລະ ຂຸດຄົ້ນນ້ຳມັນອາຍແກັດ. ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສະເໜີວ່າ ຕ້ອງມີນະໂຍບາຍດຶງດູດການລົງທຶນ, ຮັບປະກັນລັກສະນະແກ້ງແຍ່ງແຂ່ງຂັນໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ແຕ່ບົນພື້ນຖານຄວາມກົມກ່ຽວລະຫ່ວາງຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດ ແລະ ນັກລົງທຶນ.
ທ່ານຮອງຫົວໜ້າກຳມາທິການວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຕະດິ່ງທີ ສະເໜີໃຫ້ເພີ່ມເຕີມຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບກົນໄກ, ນະໂຍບາຍບຸລິມະສິດເພື່ອດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ, ສ່ວນບຸກຄົນເຂົ້າໃນວຽກງານສຳຫຼວດນ້ຳມັນອາຍແກັດໂດຍພື້ນຖານກໍ່ຄືການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບນ້ຳມັນອາຍແກັດຕ່າງໆ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃຫ້ບຸລິມະສິດດຶງດູດນັກລົງທຶນຍຸດທະສາດແຖວໜ້າໂລກ ທີ່ມີເຕັກໂນໂລຢີຕົ້ນທາງ, ລະດັບການຄຸ້ມຄອງທີ່ ກ້າວໜ້າ ບົນຫຼັກການສະເໝີພາບ, ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ, ເຄົາລົບເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງ ຫວຽດນາມ.
ປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ພວມຢູ່ອັນດັບທີ 33 ໃນຈຳນວນ 98 ປະເທດມີປະລິມານກການຜະລິດນ້ຳມັນທີ່ດີຂຸດຄົ້ນໃນປີ 2021.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)