ຂ່າວສານ
ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຮັບໃຊ້ການຫັນປະເທດຊາດເປັນດີຈີຕອນ
ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການເຮັດວຽກຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 08 ພະຈິກ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສູງໃນເລື່ອງສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຫຼ່ງຂໍ້ມູນແມ່ນສຳຄັນ, ມີຄວາມຈຳເປັນ, ຮີບດ່ວນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຄົບຖ້ວນບັນດາເນື້ອໃນ, ໜ້າທີ່ເຊິ່ງລັດຖະບານໄດ້ກຳນົດໃນການຫັນເປັນດີຈີຕອນ; ເພີ່ມທະວີການນຳໃຊ້ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໃນຮາກຖານຂໍ້ມູນຮັບໃຊ້ວຽກງານຄຸ້ມຄອງລັດ, ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ… ທ່ານ ຫງວຽນດ້າຍທັງ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງ ຮືງອຽນ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ນີ້ແມ່ນຮ່າງກົດໝາຍສຳຄັນ, ມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອຮັບປະກັນການຫັນປະເທດຊາດເປັນດີຈີຕອນ, ສອດຄ່ອງກັບທ່າອ່ຽງລວມຂອງບັນດາປະເທດໃນໂລກ. ພ້ອມທັງ, ສ້າງພື້ນຖານນິຕິກຳຢ່າງຄົບຖ້ວນໃຫ້ແກ່ການຂຸດຄົ້ນ, ເຄື່ອນໄຫວຮາກຖານຂໍ້ມູນສັງລວມແຫ່ງຊາດ ແລະ ພັດທະນາສູນຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ, ຮັບປະກັນຄວາມຄົບຊຸດ, ເປັນເອກະພາບຂອງລະບົບກົດໝາຍ”.
ຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ໜ່ວຍ, ກ່ຽວກັບ: ແຜນນະໂຍບາຍການລົງທຶນໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດການປ້ອງກັນ, ຕ້ານຢາເສບຕິດຮອດປີ 2030; ຮ່າງກົດໝາຍປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງຂໍ້ມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໂຄສະນາ; ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທາດເຄມີ (ສະບັບປັບປຸງ).