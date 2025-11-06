Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດຊັບສິນທາງປັນຍາ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2025: ຊຸກຍູ້ການຄ້າສິນຄ້າຮັບປະກັນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄຳໝັ້ນສັນຍາສາກົນ

ຮ່າງກົດໝາຍມີຫຼາຍຈຸດໃໝ່, ຄື: ຫັນລະບຽບການບໍລິຫານເປັນງ່າຍດາຍ, ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຈົດທະບຽນ, ຢັ້ງຢືນສິດຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກົນໄກແບ່ງປັນສິດຊັບສິນທາງປັນຍາ…
ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ໜ່ວຍກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດຊັບສິນທາງປັນຍາ (ພາບ: TTXVN)

ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 10, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15, ວັນທີ 15 ພະຈິກ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ໜ່ວຍກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດຊັບສິນທາງປັນຍາ, ເພື່ອສືບຕໍ່ສ້າງກອບຕິນິກຳຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ ແລະ ສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວອາລັກຂາສິດຊັບສິນທາງປັນຍາ.

ຮ່າງກົດໝາຍມີຫຼາຍຈຸດໃໝ່, ຄື: ຫັນລະບຽບການບໍລິຫານເປັນງ່າຍດາຍ, ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຈົດທະບຽນ, ຢັ້ງຢືນສິດຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກົນໄກແບ່ງປັນສິດຊັບສິນທາງປັນຍາ… ພິເສດ, ຮ່າງກົດໝາຍໄດ້ພິຈາລະນາກຳນົດຖືສິດຊັບສິນທາງປັນຍາແມ່ນຊັບສົມບັດໜຶ່ງ. ນີ້ແມ່ນບາດກ້າວໃໝ່ໃນສະພາບ ຫວຽດນາມ ພວມຊຸກຍູ້ນະວັດຕະກຳ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ. ທ່ານ ຫງວຽນງອັກເຊີນ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຫາຍຟ່ອງ, ຖືວ່າ:

“ບັນາທີ່ຂາດກອບນິຕິກຳນັ້ນແມ່ນຈຸດອຸດຕັນໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ໂດຍເລີ່ມມາຈາກສິ່ງດັ່ງກ່າວ ສະນັ້ນ, ຮ່າງກົດໝາຍຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ສະໄໝປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອແກ້ໄຂຈຸດອຸດຕັນຕໍ່ການກຳນົດວ່າ ສິດຊັບສິນທາງປັນຍາແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາສັບສິນບໍ່ເປັນວັດຖຸ. ຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າ, ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເນື້ອໃນສຳຄັນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເລື່ອງຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີຢ່າງແທດຈິງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນແກ້ໄຂໄດ້ຈຸດອຸດຕັນໃນໄລຍະຜ່ານມາ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 14 ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ຊຸດ​ທີ XIII

ອັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 14 ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ຊຸດ​ທີ XIII

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 06 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 14 ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ XIII (ກອງປະຊຸມສູນກາງ 14) ໄດ້ອັດລົງພາຍຫຼັງການເຮັດວຽກເປັນເວລາ 2 ວັນ ໂດຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top