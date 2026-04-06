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ຂ່າວສານ

ຮຸງກາຣີ ແລະ ສະໂລວາກີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ອີຢູ ເຊື່ອມຕໍ່ການເຈລະຈາກັບ ລັດເຊຍ ແລະ ຍົກເລີກຄຳສັ່ງລົງໂທດດ້ານພະລັງງານ

ວັນທີ 04 ເມສາ, ຮຸງກາຣີ ແລະ ສະໂລວາກີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະຫະພາບ ເອີລົບ (ອີຢູ) ເຊື່ອມຕໍ່ການເຈລະຈາກັບ ລັດເຊຍ ແລະ ຍົກເລີກບັນດາຄຳສັ່ງລົງໂທດດ້ານພະລັງງານ ໃນສະພາບທີ່ລາຄາພະລັງງານຢູ່ ເອີລົບ ເພີ່ມຂຶ້ນສູງ.
    

ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ພາຍ​ຫຼັງ​ການ​ໂອ້​ລົມ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ໃນ​ວັນ​ທີ 04 ເມ​ສາ, ກັບ​ທ່ານ Viktor Orbán, ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຮຸງ​ກາ​ຣີ, ທ່ານ Robert Fico, ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສະ​ໂລ​ວາ​ກີ, ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ອີ​ຢູ ຕ້ອງ​ສ້າງ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ - ນິ​ຕິ​ກຳ​ສະ​ດວກ ເພື່ອ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ສະ​ມາ​ຊິກ ກໍ​ຄື​ທົ່ວ​ກຸ່ມ​ສາ​ມາດ​ເພີ​ມ​ເຕີມ​ການ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ນ້ຳ​ມັນ ແລະ ນ້ຳ​ມັນ​ບໍ​ຈາກ​ທຸກ​ແຫຼ່ງ​ສະ​ໜອງ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ສອງ​ໜອງ​ໄດ້, ລວມ​ທັງຈາກ ລັດ​ເຊຍ. ຕາມ​ທ່ານ​ແລ້ວ, ບັນ​ດາ​ຄຳ​ສັ່ງ​ລົງ​ໂທດ​ຂອງ ອີ​ຢູ ແນ​ໃສ່​ຂົງ​ເຂ​ດ​ພະ​ລັງ​ງານຂອງ ລັດ​ເຊຍ ແມ່ນບໍ່​ເໝາະ​ສົມ​ໃນ​ສະ​ພາບ​ລາ​ຄາ​ພະ​ລັງ​ງານ​ເພີ່ມ​ຂຶ້​ນ​ສູງ​ຄື​ໃນ​ປະ​ຈຸ​ບັນ ແລະ ຕ້ອງ​ໄດ້​ຍົກ​ເລີກ​ໂດຍ​ໄວ.

ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ Viktor Orbán, ກໍ່​ຍົກ​ອອກ​ຄຳ​ຖະ​ແຫຼງ​ທີ່​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ, ໃນ​ນັ້ນ​ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ ອີ​ຢູ ຕ້ອງ​ຢຸດ​ຕິ​ທຸກ​ຄຳ​ສັ່ງ​ລົງ​ໂທດ ແລະ ຂໍ້​ຈຳ​ກັດ​ສຳ​ລັບ​ພະ​ລັງ​ງານ​ຂອງ ລັດ​ເຊຍ ຍິ່ງ​ໄວ​ກໍ່​ຍິ່ງ​ດີ. ການ​ນຳ ຮຸງ​ກາ​ຣີ ກໍ່​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ ອີ​ຢູ ກໍ່​ຄວາມ​ກົດ​ດັ່ນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຢູ​ແກຼນ ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ຕໍ່​ສົ່ງ Druzhba ຄືນ​ໃໝ່, ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ ຕຳ​ໜິ​ຕິ​ຕຽນ​ແຜນ​ການ​ຂອງ ອີ​ຢູ ທີ່​ຕັດ​ແຫຼ່ງ​ສະ​ໜອງ​ຈາກ​ພະ​ລັງ​ງານ​ຈາກ ລັດ​ເຊຍ ຢ່າງ​ແຮງ, ແທນ​ທີ່ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຫັນ​ໄປ​ສູ່​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ພະ​ລັງ​ງານ​ແພງກວ່າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິ​ທີໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ​ມິດ​ຕິງ​ປຸກ​ລະ​ດົມ​ວັນ​ເພື່ອ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ທົ່ວ​ປວງ​ຊົນ 7 ເມ​ສາ

ພິ​ທີໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ​ມິດ​ຕິງ​ປຸກ​ລະ​ດົມ​ວັນ​ເພື່ອ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ທົ່ວ​ປວງ​ຊົນ 7 ເມ​ສາ

ເຫ​ດ​ການ​ໂດຍ​ຄະ​ນະ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ສຶກ​ສາ ແລະ ຂົນ​ຂວາຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ສູນ​ກາງ​ປະ​ສານ​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ກະ​ຊວງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ຈັດ​ຂຶ້ນ​ດ້ວຍ​ຫົວ​ຂໍ້ “ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ໃນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຕ້ານ​ພະ​ຍາດ - ເພື່ອ​ຫວຽດ​ນາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ”.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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