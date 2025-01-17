ຂ່າວສານ
ຮີບເຮັ່ງຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ
ວັນທີ 15 ມັງກອນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳການກໍ່ສ້າງໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ (ຄະນະຊີ້ນຳ) ເປັນປະທານວາລະປະຊຸມຄັ້ງທຳອິດຂອງຄະນະຊີ້ນຳ.
ທີ່ວາລະປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ໃນສັງກາດໃໝ່ຂອງຊາດ, ສັງກາດຂອງການພັດທະນາຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ, ສີວິໄລ ຕ້ອງມີບັນດາຂະແໜງການ, ຂົງເຂດວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີບຸກທະລຸ, ໃນນັ້ນມີຂົງເຂດນິວເຄຼຍ ເພື່ອຈຸດປະສົງສັນຕິພາບ, ລວມມີໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ, ການແພດນິວເຄຼຍ. ທ່ານຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ຈຸດປະສົງການກໍ່ສ້າງໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ ນິງທ້ວນ ຕ້ອງສຳເລັດໃນໄລຍະ 5 ປີ, ຈາກນັ້ນ, ກໍ່ກຳນົດແຈ້ງທິດທາງ, ວຽກງານຂອງແຕ່ລະປີເພື່ອຮອດປີ 2030, ຫວຽດນາມ ມີໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ.