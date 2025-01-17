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ຂ່າວສານ

ຮີບເຮັ່ງຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ

ໃນສັງກາດໃໝ່ຂອງຊາດ, ສັງກາດຂອງການພັດທະນາຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ, ສີວິໄລ ຕ້ອງມີບັນດາຂະແໜງການ, ຂົງເຂດວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີບຸກທະລຸ, ໃນນັ້ນມີຂົງເຂດນິວເຄຼຍ ເພື່ອຈຸດປະສົງສັນຕິພາບ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານວາລະປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 15 ມັງກອນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳການກໍ່ສ້າງໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ (ຄະນະຊີ້ນຳ) ເປັນປະທານວາລະປະຊຸມຄັ້ງທຳອິດຂອງຄະນະຊີ້ນຳ.

ທີ່ວາລະປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ໃນສັງກາດໃໝ່ຂອງຊາດ, ສັງກາດຂອງການພັດທະນາຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ, ສີວິໄລ ຕ້ອງມີບັນດາຂະແໜງການ, ຂົງເຂດວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີບຸກທະລຸ, ໃນນັ້ນມີຂົງເຂດນິວເຄຼຍ ເພື່ອຈຸດປະສົງສັນຕິພາບ, ລວມມີໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ, ການແພດນິວເຄຼຍ. ທ່ານຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ຈຸດປະສົງການກໍ່ສ້າງໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ ນິງທ້ວນ ຕ້ອງສຳເລັດໃນໄລຍະ 5 ປີ, ຈາກນັ້ນ, ກໍ່ກຳນົດແຈ້ງທິດທາງ, ວຽກງານຂອງແຕ່ລະປີເພື່ອຮອດປີ 2030, ຫວຽດນາມ ມີໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລັດ​ເຊຍ Mikhail Mishustin

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລັດ​ເຊຍ Mikhail Mishustin

ການນຳສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບໃນໄລຍະຈະມາເຖິງຈະສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານວັດທະນະທຳ, ພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ພິເສດແມ່ນລະຫວ່າງໄວໜຸ່ມສອງປະເທດເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີຄວາມຮູ້.
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