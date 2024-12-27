ຂ່າວສານ
ຮາມາດສ, ອິດສະຣາແອັນ ຖີ້ມໂທດໃຫ້ກັນ ກ່ຽວກັບການເລື່ອນການລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງ
ວັນທີ 25 ທັນວາ, ຂະບວນການອິດສະລາມ ຮາມາດສ ແລະ ອິດສະຣາແອັນ ສືບຕໍ່ຖີ້ມໂທດໃຫ້ກັນກ່ຽວກັບການເລື່ອນວັນເວລາດຳເນີນການລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງ ເຖິງວ່າໃນຊຸມວັນຜ່ານມາ, ທັງສອງຝ່າຍລ້ວນແຕ່ເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນລຸໄດ້ຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍຢ່າງໃນການເຈລະຈາຄັ້ງຕ່າງໆ.
ໃນຖະແຫຼງການ, ຮາມາດສ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອິດສະຣາແອັນ ບັນລຸໄດ້ບັນດາເງື່ອນໄຂໃໝ່ ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການຖອນກຳລັງທະຫານ, ການຢຸດຍິງ, ນັກໂທດ ແລະ ການກັບຄືນເມືອປະເທດຂອງຜູ້ອົບພະຫຍົບ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ວິວັດທະນາການບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງຊ້າລົງ.
ກົງກັນຂ້າມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິດສະຣາແອັນ Benjamin Netanyahu ກ່າວຫາ ຮາມາດສ ພວມຫັນຫຼັງໃສ່ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບັນລຸໄດ້ ແລະ ກໍ່ຄວາມວຸ້ນວາຍໃຫ້ແກ່ການເຈລະຈາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທັງສອງຝ່າຍ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມເພື່ອບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງ. ບັນດານັກເຈລະຈາ ອິດສະຣາແອັນ ໄດ້ກັບຄືນເມືອປະເທດໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 24 ທັນວາ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງຕົວປະກັນ.