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ຂ່າວສານ

ຮາ​ມາດ​ສ, ອິ​ດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ຖີ້ມ​ໂທດ​ໃຫ້​ກັນ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເລື່ອນ​ການ​ລົງ​ນາມ​ໃນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຢຸດ​ຍິງ

ອິດສະຣາແອັນ ບັນລຸໄດ້ບັນດາເງື່ອນໄຂໃໝ່ ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການຖອນກຳລັງທະຫານ, ການຢຸດຍິງ, ນັກໂທດ ແລະ ການກັບຄືນເມືອປະເທດຂອງຜູ້ອົບພະຫຍົບ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ວິວັດທະນາການບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງຊ້າລົງ.
ທະຫານບົກ ອິດສະຣາແອັນ ໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍຢູ່ນະຄອນ Khan Yunis, ເຂດ Gaza (ພາບ: THX/TTXVN)

ວັນທີ 25 ທັນວາ, ຂະບວນການອິດສະລາມ ຮາມາດສ ແລະ ອິດສະຣາແອັນ ສືບຕໍ່ຖີ້ມໂທດໃຫ້ກັນກ່ຽວກັບການເລື່ອນວັນເວລາດຳເນີນການລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງ ເຖິງວ່າໃນຊຸມວັນຜ່ານມາ, ທັງສອງຝ່າຍລ້ວນແຕ່ເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນລຸໄດ້ຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍຢ່າງໃນການເຈລະຈາຄັ້ງຕ່າງໆ.

ໃນຖະແຫຼງການ, ຮາມາດສ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອິດສະຣາແອັນ ບັນລຸໄດ້ບັນດາເງື່ອນໄຂໃໝ່ ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການຖອນກຳລັງທະຫານ, ການຢຸດຍິງ, ນັກໂທດ ແລະ ການກັບຄືນເມືອປະເທດຂອງຜູ້ອົບພະຫຍົບ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ວິວັດທະນາການບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງຊ້າລົງ.

ກົງກັນຂ້າມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິດສະຣາແອັນ Benjamin Netanyahu ກ່າວຫາ ຮາມາດສ ພວມຫັນຫຼັງໃສ່ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບັນລຸໄດ້ ແລະ ກໍ່ຄວາມວຸ້ນວາຍໃຫ້ແກ່ການເຈລະຈາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທັງສອງຝ່າຍ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມເພື່ອບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງ. ບັນດານັກເຈລະຈາ ອິດສະຣາແອັນ ໄດ້ກັບຄືນເມືອປະເທດໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 24 ທັນວາ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງຕົວປະກັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຈີນ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຍີ່​ປຸ່ນ​ຮ່ວມ​ມື​ກັນ​ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ໂລກ​ຂາດ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ

ຈີນ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຍີ່​ປຸ່ນ​ຮ່ວມ​ມື​ກັນ​ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ໂລກ​ຂາດ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ

ວັນທີ 25 ທັນວາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ຫຼີຊຽງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ Iwaya Takeshi. ທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສອງຝ່າຍເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືເມື່ອການພັດທະນາທົ່ວໂລກຂາດສະຖຽນລະພາບ.
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