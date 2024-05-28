ຂ່າວສານ
ຮັບປະກັນຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ ເມື່ອພັກບຳນານໃຫ້ດີທີ່ສຸດ
ກ່ຽວກັບເນື້ອໃນການຖອນເງິນອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມໝົດບາດດຽວ, ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນສັງຄົມ (ສະບັບປັບປຸງ) ພວມວາງອອກ 2 ແຜນການ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ແຜນການທີ 1 ແມ່ນ: ພາຍຫຼັງພັກວຽກໄດ້ 12 ເດືອນ, ຖ້າຜູ້ອອກແຮງງານມີຄວາມຕ້ອງການ ຈະສາມາດຖອນເງິນອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມໝົດບາດດຽວໄດ້. ແຜນການທີ 2 ແມ່ນ: ຜູ້ອອກແຮງງານ ສາມາດຖອນເງິນອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມບໍ່ເກີນ 50% ຂອງເວລາທັງໝົດທີ່ໄດ້ສົມທົບເງິນເຂົ້າກອງທຶນບຳນານ, ການເສຍຊີວິດ.
ກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂຫຼຸດຈຳນວນປີເຂົ້າຮ່ວມປະກັນສັງຄົມລົງໃຫ້ເຫຼືອໜ້ອຍສຸດ ແຕ່ 25 ປີ ລົງເຫຼືອພຽງ 15 ປີ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບເບ້ຍບຳນານ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນມາດຕາເລກທີ 68 ຂອງຮ່າງກົດໝາຍນັ້ນ, ທ່ານນາງ ເວືອງທິເຮືອງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງ ຮ່າຢາງ ຖືວ່າ:
“ນະໂຍບາຍນີ້ແມ່ນເໝາະສົມກັບສະພາບຕົວຈິງ ເມື່ອຕະຫຼາດແຮງງານຂອງ ຫວຽດນາມ ຍັງຢູ່ໃນໄລຍະພັດທະນາ, ສ້າງໂອກາດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະກັນສັງຄົມຊ້າ ຫຼື ວິວັດທະນາການເຂົ້າຮ່ວມບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ. ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີໃຫ້ຄະນະຮຽບຮຽງ ຕ້ອງພິຈາລະນາຄືນການຄິດໄລ່ເງິນເດືອນບຳນານ ໃຫ້ມີລັກສະນະແບ່ງປັນ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ມີເງິນເດືອນຕ່ຳ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາເປົ້າໝາຍນັ້ນ ສາມາດຮັບປະກັນຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຕົນໄດ້”.