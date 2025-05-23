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ຂ່າວສານ

ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ສຶກ​ສາ, ສືບ​ຕໍ່​ຍົກ​ສູງ​ຄຸ​ນ​ນະ​ພາບ​ການ​ສຶກສາ

“ຮ່າງມະຕິໄດ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການຍົກເວັ້ນຄ່າຮຽນສຳລັບເດັກອະນຸບານ, ນັກຮຽນສາມັນ, ຜູ້ຮຽນຫຼັກສູດການສຶກສາສາມັນຢູ່ບັນດາຮາກຖານການສຶກສາຂອງລັດ; ໜູນຊ່ວຍຄ່າຮຽນສຳລັບເດັກອະນຸບານ, ນັກຮຽນສາມັນ, ຜູ້ຮຽນຕາມຫຼັກສູດການສຶກສາສາມັນຢູ່ບັນດາຮາກຖານການສຶກສາເອກະຊົນ..."
ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນກິມເຊີນ (ພາບ: ສະພາແຫ່ງຊາດ)

ຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທຳໃນການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ, ສືບຕໍ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບການສຶກສາ. ນີ້ແມ່ນຈຸດລວມໃນຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການເຜີຍແຜ່ການສຶກສາຂັ້ນອະນຸບານພາກພາກບັງຄັບໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍອາຍຸແຕ່ 3 ຫາ  5 ປີ ແລະ ຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຍົກເວັ້ນ, ໜູນຊ່ວຍຄ່າຮຽນສຳລັບເດັກອະນຸບານ, ນັກຮຽນສາມັນ, ຜູ້ຮຽນຫຼັກສູດການສຶກສາສາມັນຢູ່ບັນດາຮາກຖານການສຶກສາໃນລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ. ຮ່າງມະຕິ 2 ສະບັບດັ່ງກ່າວ ໂດຍທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນກິມເຊີນ ນຳສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ພຶດສະພາ, ຢູ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 9 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XV, ເຊິ່ງພວມດຳເນີນຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ.   

ກ່ຽວກັບເນື້ອໃນການເຜີຍແຜ່ການສຶກສາຂັ້ນອະນຸບານພາກບັງຄັບໃຫ້ແກ່ເດັກອະນຸບານ ແຕ່ 3 ຫາ 5 ປີນັ້ນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນກິມເຊີນ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: ມະຕິສະບັບດັ່ງກ່າວມຸ່ງໄປເຖິງການເຮັດສຳເລັດການເຜີຍແຜ່ການສຶກສາຂັ້ນອະນຸບານພາກບັງຄັບ ສຳລັບເດັກອະນຸບານແຕ່ 3 ຫາ 5 ປີໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃນປີ 2030.

ສຳລັບຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການຍົກເວັ້ນ, ໜູນຊ່ວຍຄ່າຮຽນສຳລັບເດັກນ້ອຍອະນຸບານ, ນັກຮຽນສາມັນ, ຜູ້ຮຽນຫຼັກສູດການສຶກສາສາມັນ ຢູ່ບັນດາຮາກຖານການສຶກສາໃນລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດນັ້ນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນກິມເຊີນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ຮ່າງມະຕິໄດ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການຍົກເວັ້ນຄ່າຮຽນສຳລັບເດັກອະນຸບານ, ນັກຮຽນສາມັນ, ຜູ້ຮຽນຫຼັກສູດການສຶກສາສາມັນຢູ່ບັນດາຮາກຖານການສຶກສາຂອງລັດ; ໜູນຊ່ວຍຄ່າຮຽນສຳລັບເດັກອະນຸບານ, ນັກຮຽນສາມັນ, ຜູ້ຮຽນຕາມຫຼັກສູດການສຶກສາສາມັນຢູ່ບັນດາຮາກຖານການສຶກສາເອກະຊົນ ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງຄວາມຍຸຕິທຳໃນການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ບໍ່ໄປຝືນກັບຂໍ້ກຳນົດຢູ່ ລັດຖະທຳມະນູນປີ 2013 ແລະ ບົດສະຫຼຸບ, ຊີ້ນຳຂອງກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວຽກ​ງານ​ການ​ເມືອງ​ພາຍ​ໃນ​ຕ້ອງ​ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຮັກ​ສາ​ສ​ະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ວຽກ​ງານ​ການ​ເມືອງ​ພາຍ​ໃນ​ຕ້ອງ​ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຮັກ​ສາ​ສ​ະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ໂຕເລີມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳສູງການພັກກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້, ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບຄະນະການເມືອງພາຍໃນສູນກາງພັກ.
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