Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເຂົ້າ - ອອກ​ເມືອງ​ໃຫ້​ແກ່​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນ​ຊຸ​ມ​ວັນ​ບຸນ​ເຕັດ

ໃນຊຸມວັນໃກ້ບຸນປີໃໝ່ປີມະເສັງ 2025, ມີປະຊາຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ປະມານ 3.000 – 4.000 ເທື່ອຄົນ ໄດ້ເຂົ້າ - ອອກເມືອງຜ່ານດ່ານຊາຍແດນສາກົນ ລ່າວກາຍ.
ການເຄື່ອນໄຫວນຳເຂົ້າ - ສົ່ງອອກຜ່ານດ່ານຊາຍແດນສາກົນ ລ່າວກາຍ ໄດ້ດຳເນີນຢ່າງວ່ອງໄວ, ສະດວກ (ພາບ: TTXVN)

ໃນຊຸມວັນທຳອິດຂອງໄລຍະພັກການເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດປີມະເສັງ 2025, ການເຄື່ອນໄຫວນຳເຂົ້າ - ສົ່ງອອກຜ່ານດ່ານຊາຍແດນສາກົນ ລ່າວກາຍ ໄດ້ດຳເນີນຢ່າງວ່ອງໄວ, ສະດວກ. ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະຊາຊົນສອງຟາກຝັ່ງໄປມາຫາສູ່ກັນຢື້ຢາມຖາມຂ່າວຍາດພີ່ນ້ອງ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນ, ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ຈຳນວນໜຶ່ງ ໄປທ່ຽວ ຈີນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ຈີນ ມາ ຫວຽດນາມ.

ທ່ານພັນຕີ ໂດະຕວັນແອັງ, ຮອງຫົວໜ້າປ້ອມທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ ດ່ານຊາຍແດນສາກົນ ລ່າວກາຍ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ ພ້ອມກັບບັນດາກຳລັງເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ດ່ານຊາຍແດນ ໄດ້ເພີ່ມທະວີຈຳນວນພົນ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ໜູນຊ່ວຍປະຊາຊົນ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າ - ອອກເມືອງ. ໃນຊຸມວັນໃກ້ບຸນປີໃໝ່ປີມະເສັງ 2025, ມີປະຊາຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ປະມານ 3.000 – 4.000 ເທື່ອຄົນ ໄດ້ເຂົ້າ - ອອກເມືອງຜ່ານດ່ານຊາຍແດນສາກົນ ລ່າວກາຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຫດ​ເຮືອ​ບິນ​ຕົກ​ຢູ່​ ຊູ​ດັງ​ໃຕ້ ເຮັດ​ໃຫ້ 20 ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ

ເຫດ​ເຮືອ​ບິນ​ຕົກ​ຢູ່​ ຊູ​ດັງ​ໃຕ້ ເຮັດ​ໃຫ້ 20 ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ

ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 20 ຄົນ ໃນເຫດເຮືອບິນຕົກຢູ່ປະເທດນີ້.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top