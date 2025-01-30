ຂ່າວສານ
ຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວເຂົ້າ - ອອກເມືອງໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວໃນຊຸມວັນບຸນເຕັດ
ໃນຊຸມວັນທຳອິດຂອງໄລຍະພັກການເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດປີມະເສັງ 2025, ການເຄື່ອນໄຫວນຳເຂົ້າ - ສົ່ງອອກຜ່ານດ່ານຊາຍແດນສາກົນ ລ່າວກາຍ ໄດ້ດຳເນີນຢ່າງວ່ອງໄວ, ສະດວກ. ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະຊາຊົນສອງຟາກຝັ່ງໄປມາຫາສູ່ກັນຢື້ຢາມຖາມຂ່າວຍາດພີ່ນ້ອງ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນ, ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ຈຳນວນໜຶ່ງ ໄປທ່ຽວ ຈີນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ຈີນ ມາ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານພັນຕີ ໂດະຕວັນແອັງ, ຮອງຫົວໜ້າປ້ອມທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ ດ່ານຊາຍແດນສາກົນ ລ່າວກາຍ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ ພ້ອມກັບບັນດາກຳລັງເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ດ່ານຊາຍແດນ ໄດ້ເພີ່ມທະວີຈຳນວນພົນ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ໜູນຊ່ວຍປະຊາຊົນ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າ - ອອກເມືອງ. ໃນຊຸມວັນໃກ້ບຸນປີໃໝ່ປີມະເສັງ 2025, ມີປະຊາຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ປະມານ 3.000 – 4.000 ເທື່ອຄົນ ໄດ້ເຂົ້າ - ອອກເມືອງຜ່ານດ່ານຊາຍແດນສາກົນ ລ່າວກາຍ.