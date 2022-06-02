ຂ່າວສານ
ຮັບປະກັນການຟື້ນຟູພື້ນຖານເສດຖະກິດ
ທີ່ວາລະປຶກສາຫາລື, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຕີລາຄາສູງແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍ, ມາດຕະການຟື້ນຟູ, ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ.
ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 01 ມິຖຸນາ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະຫງວນເວລາເຮັດວຽກ 2 ມື້ເພື່ອປຶກສາຫາລືຄົບຄະນະທີ່ຫໍປະຊຸມກ່ຽວກັບສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມປີ 2021 ແລະ ໃນຊຸມເດືອນຕົ້ນປີ 2022. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ.
ທີ່ວາລະປຶກສາຫາລື, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຕີລາຄາສູງແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍ, ມາດຕະການຟື້ນຟູ, ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ເຊິ່ງພັກ, ລັດ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານປະກາດໃຊ້ຢ່າງທັນການ, ຖືກທິດ, ມີປະສິດທິພາບ ປະສິດທິຜົນໃນຕົວຈິງ. ເລື່ອງຈັດ SEA Games 31 ບັນລຸຜົນສຳເລັດນັ້ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕົນເອງເປີດປະຕູກັບໂລກ ພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ-19. ບັນດາຜູ້ແທນກໍ່ຍົກອອກການໄຈ້ແຍກຢ່າງຮອບດ້ານ, ສະເໜີແນະຫຼາຍມາດຕະການແກ້ໄຂເພື່ອຟື້ນຟູເສດຖະກິດຢ່າງໝັ້ນຄົງ. ທ່ານ ເຈິ່ນຮ່ວາງເງິນ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ຖືວ່າ:
“ລັດຖະບານຄວນສ້າງລະບົບບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂຢ່າງຄົບຊຸດຈາກໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ, ຮັບມືກັບບັນດາແຜນການ. ກ່ອນອື່ນໝົດຕ້ອງໃຫ້ບຸລິມະສິດຮັບປະກັນເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ຄວບຄຸມໄຟເງິນເຟີ້, ຮັບປະກັນຊີວິດສັງຄົມ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ລັດຖະບານຕ້ອງຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫຼຸດຜ່ອນອາກອນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມສຳລັບສິນຄ້າບາງປະເພດໂດຍໄວ, ໃນນັ້ນສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນນ້ຳມັນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ໜູນຊ່ວຍຫຼຼຸດຄ່າໃຊ້ຈາຍສົ້ນເຂົ້າໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ, ເພີ່ມທະວີວຽກງານຄວບຄຸມລາຄາ, ສະເໜີແນະບັນດາໂຄງການຮັບປະກັນລາຄາໃຫ້ເປັນປົກກະຕິຢູ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ, ເຂດອຸດສາຫະກຳ, ເຂດຜະລິດເພື່ອສົ່ງອອກ”.
ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດກໍ່ຖືວ່າ, ລັດຖະບານ ຍູ້ໄວການພັດທະນາບັນດາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ, ພື້ນຖານອຸດສາຫະກຳກົນຈັກ, ອຸດສາຫະກຳສະໜັບສະໜູນ, ພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ໜູນຊ່ວຍວິສະຫະກິດຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ລົງທຶນໃຫ້ຂະແໜງກະສິກຳຫຼາຍກວ່າອີກ. ນີ້ແມ່ນທ່າແຮງຂອງ ຫວຽດນາມ ເມື່ອບັນດາປະເທດໃນໂລກພວມເກີດວິກິດການດ້ານທັນຍາຫານ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)