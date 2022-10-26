Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຮັດ​ແໜ້ນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມືລະຫວ່າງຕໍາຫຼວດ ຫວຽດ​ນາມ-ລາວ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານໂຕເລີ່ມ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຕຳຫຼວດຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານວິໄລ ຫຼ້າຄຳຟອງ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບລາວ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການປະຕິບັດແຜນການຮ່ວມມືປີ 2022; ລົງນາມແຜນການຮ່ວມມືປີ 2023 ລະຫວ່າງສອງກະຊວງ.
  ທ່ານໂຕເລີ່ມ ແລະ ທ່ານວິໄລ ຫຼ້າຄຳຟອງ ເຊັນແຜນການຮ່ວມມືປີ 2023 ລະຫວ່າງສອງກະຊວງ (ພາບ: TTXVN))  

ຕາມນັ້ນ, ປີ 2023, ສອງຝ່າຍເປັນເອກະສັນກັນສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ ການປະຕິບັດບັນດາ ຂໍ້ຕົກລົງ, ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາສາກົນທີ່ສອງຝ່າຍກໍ່ເປັນສະມາຊິກຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ສືບຕໍ່ຊີ້ນຳຕຳຫຼວດບັນດາກົມກອງ, ທ້ອງຖິ່ນສອງຝ່າຍຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະບານສອງປະເທດຢູ່ຂົງເຂດຊາຍແດນ, ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ສ້າງເສັ້ນຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ-ລາວ ສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ຮ່ວມມື, ພັດທະນາ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສອງຝ່າຍຕ້ອງເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ, ພິເສດແມ່ນສະພາບການໂລກ, ແລະພາກພື້ນທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສະຫງົບຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສອງປະເທດ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາເປົ້າໝາຍກໍ່ການຮ້າຍ, ອາດຊະຍາກຳ ຢາເສບຕິດ, ການຕາມລ້າ, ບັນຫາການເຂົ້າເມືອງ, ພັກອາໄສ, ອົບພະຍົບຜິດກົດໝາຍ...; ສົມທົບ, ປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານການກະທົບທີ່ບໍ່ດີບັນດາການນາບຂູ່ ຕໍ່ຄວາມສະຫງົບແບບໃໝ່ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບເຖີງການຮ່ວມມື; ຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານການ “ຜັນແປໂດຍສັນຕິ”, ຄົ້ນຄວ້າສ້າງແຜນຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວຝຶກຊ້ອມຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ.

ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານໂຕເລີ່ມ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຕຳຫຼວດຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານວິໄລ ຫຼ້າຄຳຟອງ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບລາວ ໄດ້ລົງນາມແຜນການຮ່ວມມືປີ 2023.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊຸກ​ຍູ້ການ​ຮ່ວມ​ມືປ້ອງ​ກັນ, ຕ້ານ​ຢາ​ເສບ​ຕິ​ດ​ຢູ່​ຕາມ​​ເສັ້ນຊາຍ​ແດນ​ຫວຽດ​ນາມ-ລາວ

ຊຸກ​ຍູ້ການ​ຮ່ວມ​ມືປ້ອງ​ກັນ, ຕ້ານ​ຢາ​ເສບ​ຕິ​ດ​ຢູ່​ຕາມ​​ເສັ້ນຊາຍ​ແດນ​ຫວຽດ​ນາມ-ລາວ

ທ່ານພົນຕີ ຄຳກິ່ງ ຜຸຍລະມະນີວົງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າປະຈຸບັນ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອາດຊະຍາກຳຢາເສບຕິດຢູ່ແຕ່ລະປະເທດ, ພິເສດແມ່ນຢູ່ເສັ້ນຊາຍແດນສອງປະເທດ ຍັງຜັນແປຢ່າງສັບສົນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top