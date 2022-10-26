ຂ່າວສານ
ຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງຕໍາຫຼວດ ຫວຽດນາມ-ລາວ
ຕາມນັ້ນ, ປີ 2023, ສອງຝ່າຍເປັນເອກະສັນກັນສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ ການປະຕິບັດບັນດາ ຂໍ້ຕົກລົງ, ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາສາກົນທີ່ສອງຝ່າຍກໍ່ເປັນສະມາຊິກຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ສືບຕໍ່ຊີ້ນຳຕຳຫຼວດບັນດາກົມກອງ, ທ້ອງຖິ່ນສອງຝ່າຍຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະບານສອງປະເທດຢູ່ຂົງເຂດຊາຍແດນ, ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ສ້າງເສັ້ນຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ-ລາວ ສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ຮ່ວມມື, ພັດທະນາ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສອງຝ່າຍຕ້ອງເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ, ພິເສດແມ່ນສະພາບການໂລກ, ແລະພາກພື້ນທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສະຫງົບຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສອງປະເທດ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາເປົ້າໝາຍກໍ່ການຮ້າຍ, ອາດຊະຍາກຳ ຢາເສບຕິດ, ການຕາມລ້າ, ບັນຫາການເຂົ້າເມືອງ, ພັກອາໄສ, ອົບພະຍົບຜິດກົດໝາຍ...; ສົມທົບ, ປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານການກະທົບທີ່ບໍ່ດີບັນດາການນາບຂູ່ ຕໍ່ຄວາມສະຫງົບແບບໃໝ່ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບເຖີງການຮ່ວມມື; ຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານການ “ຜັນແປໂດຍສັນຕິ”, ຄົ້ນຄວ້າສ້າງແຜນຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວຝຶກຊ້ອມຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ.
ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານໂຕເລີ່ມ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຕຳຫຼວດຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານວິໄລ ຫຼ້າຄຳຟອງ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບລາວ ໄດ້ລົງນາມແຜນການຮ່ວມມືປີ 2023.