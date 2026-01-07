ຂ່າວສານ
ຮອບຊິງຊະນະເລີດ U23 ອາຊີ ປີ 2026: U23 ຫວຽດນາມ ໝັ້ນໃຈ ແລະ ມີຄວາມຕັດສິນໃຈສູງ
ກ່າວຄຳເຫັນກ່ອນການແຂ່ງຂັນ, ທ່ານ Kim Sang Sik ຄູຝຶກ ທິມບານເຕະ U23 ຫວຽດນາມ ແບ່ງປັນວ່າ: U23 ຫວຽດນາມ ຖືກຕີລາຄາວ່າເປັນທິມເຕະອ່ອນໃນສາຍ A ແລະ 3 ຄູ່ແຂ່ງທີ່ຍັງເຫຼືອລ້ວນແຕ່ແມ່ນທິມເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດ. ແຕ່ຖ້າສຸມຈິດສຸມໃສ່, ມີຄວາມຕັດສິນໃຈ ແລະ ມີຈິດໃຈຕໍ່ສູ້ຢ່າງເຂັ້ມແຂງ, ທິມບານເຕະ U23 ຫວຽດນາມ ກໍມີໂອກາດໄດ້ແຂ່ງຂັນຕໍ່. ນັກຍຸດທະສາດ ສ.ເກົາຫຼີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານມີຄວາມສຸກທີ່ສຸດເມື່ອໄດ້ນຳພາ U23 ຫວຽດນາມ ແຂ່ງຂັນລະດັບທະວີບ. U23 ຫວຽດນາມ ໄດ້ສຳເລັດເປົ້າໝາຍທີ່ວາງອອກໃນງານມະຫາກຳກິລາ ຊີເກັມ 33 ແລະ ປັດຈຸບັນນີ້ ແມ່ນຈຸດເວລາທີ່ທຸກຄົນໃນທິມສຸມກຳລັງໃຫ້ແກ່ຮອບຊິງຊະນະເລີດ U23 ອາຊີ ປີ 2026.
ຕາມຕາຕະລາງການແຂ່ງຂັນ, ທິມ U23 ຫວຽດນາມ ຈະແຂ່ງຂັນກັບທິມ U23 ກຽກກີສະຖາ ໃນວັນທີ 9 ມັງກອນ ແລະ ທິມປະເທດເຈົ້າພາບ ອາຣັບບິ ຊະອຸດິ ໃນວັນທີ 12 ມັງກອນ. ຮອບຊິງຊະນະເລີດ U23 ອາຊີ ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 6 ຫາວັນທີ 24 ມັງກອນ, ຢູ່ ອາຣັບບິ ຊະອຸດິ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນຂອງ 16 ທິມ.