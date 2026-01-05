Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ຮອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ Delcy Rodriguez ໄດ້​ຮັບ​ການ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ເປັນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຊົ່ວ​ຄາວ

ວັນທີ 03 ມັງກອນ, ສານລັດຖະທຳມະນູນຂຶ້ນກັບສານສູງສຸດ ເວເນຊູເອລາ ໄດ້ບົ່ງຕົວທ່ານນາງ ຮອງປະທານາທິບໍດີ Delcy Rodriguez ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີຊົ່ວຄາວ ໃນສະພາບການທ່ານປະທານາທິບໍດີ Nicolas Maduro ຖືກຈັບຕົວໃນບັ້ນການທະຫານຂອງກຳລັງ ອາເມລິກາ.
ທ່ານນາງ ຮອງປະທານາທິບໍດີ Delcy Rodriguez ກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ໜ້າວົງການນັກຂ່າວໃນວັນທີ 10/03/2025 (ພາບເອກະສານ: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

ສານລັດຖະທຳມະນູນຊີ້ແຈ້ງວ່າ ເລື່ອງທ່ານນາງ Delcy Rodriguez ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງ “ປະທານາທິບໍດີ ສ. Bolivar Venezuela ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນການຕໍ່ເນື່ອງກ່ຽວກັບດ້ານບໍລິຫານ ແລະ ການປ້ອງກັນຊາດຢ່າງຮອບດ້ານຂອງປະເທດນີ້.

        ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາງຮອງປະທານາທິບໍດີ Delcy Rodriguez ຮັບ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານນາງໄດ້ຮຽກຕົວສະມາຊິກສະພາປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ພາຍຫຼັງທີ່ ອາເມລິກາ ຖະແຫຼງດຳເນີນບັ້ນການທະຫານຢູ່ ເວເນຊູເອລາ.

        ຕາມທ່ານນາງແລ້ວ, ຈຸດປະສົງຂອງບັ້ນຮົບໂດຍ ອາເມລິກາ ດຳເນີນ “ແມ່ນການກໍ່ລັດຖະປະຫານ ແລະ ຢຶດເອົາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ” ຂອງ ເວເນຊູເອລາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

