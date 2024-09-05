ຂ່າວສານ
ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ເຮັດວຽກຢູ່ ກ໋ວາງນາມ
ວັນທີ 4 ກັນຍາ, ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ໂດຍທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນດຶກຫ໋າຍ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ສປປ.ລາວ ໂດຍທ່ານ ສົມມາດ ພົນເສນາ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກກັບແຂວງກ໋ວາງນາມ.
ຢູ່ທີ່ນີ້ສອງຝ່າຍໄດ້ສຳຫຼວດຕົວຈິງຢູ່ບັນດາໂຮງຈັກ, ໂຮງງານຜະລິດ, ປະກອບລົດໂອໂຕຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ ເຈື່ອງຫ໋າຍ - Thaco ແລະ ເຂດເສດຖະກິດເປີດຈູລາຍ, ທ່າກຳປັ່ນຕາມຮຽບ. ຕາມທ່ານເຈິ່ນບາເຢືອງ ປະທານສະພາບໍລິຫານກຸ່ມບໍລິສັດ Thaco ແລ້ວ, ປັດຈຸບັນ Thaco ພວມຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການກະສິກຳອົງຄະທາດຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ລາວໃນເນື້ອທີ່ ເກືອບ 27.000ເຮັກຕາ.
ສ່ວນທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ສົມມາດ ພົນເສນາ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຂອບຂະໜາດ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ບັນດາໂຄງການຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ Thaco ຢູ່ລາວ, ທ່ານຢັ້ງຢືນຈະສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ, ປະກອບສ່ວນເຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ລະຫວ່າງແຂວງກ໋ວາງນາມ ກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງລາວເວົ້າສະເພາະ.
ໃນໂອກາດນີ້, ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງ ສອງປະເທດໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເຂດຮ່ອງຮ່ອຍປະຫວັດສາດເຂດຕໍ່ສູ້ພ່າກໃຕ້ລາວ ຢູ່ເມືອງຝູນິງ.