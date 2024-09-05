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ຂ່າວສານ

ຮອງ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ຮອງ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ລາວ ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່ ກ໋​ວາງ​ນາມ

ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ສົມມາດ ພົນເສນາ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຂອບຂະໜາດ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ບັນດາໂຄງການຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ Thaco ຢູ່ລາວ.
ທ່ານ ສົມມາດ ພົນເສນາ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ

ວັນທີ 4 ກັນຍາ, ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ໂດຍທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນດຶກຫ໋າຍ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ສປປ.ລາວ ໂດຍທ່ານ ສົມມາດ ພົນເສນາ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກກັບແຂວງກ໋ວາງນາມ.

ຢູ່ທີ່ນີ້ສອງຝ່າຍໄດ້ສຳຫຼວດຕົວຈິງຢູ່ບັນດາໂຮງຈັກ, ໂຮງງານຜະລິດ, ປະກອບລົດໂອໂຕຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ ເຈື່ອງຫ໋າຍ - Thaco ແລະ ເຂດເສດຖະກິດເປີດຈູລາຍ, ທ່າກຳປັ່ນຕາມຮຽບ. ຕາມທ່ານເຈິ່ນບາເຢືອງ ປະທານສະພາບໍລິຫານກຸ່ມບໍລິສັດ Thaco ແລ້ວ, ປັດຈຸບັນ Thaco ພວມຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການກະສິກຳອົງຄະທາດຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ລາວໃນເນື້ອທີ່ ເກືອບ 27.000ເຮັກຕາ.

ສ່ວນທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ສົມມາດ ພົນເສນາ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຂອບຂະໜາດ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ບັນດາໂຄງການຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ Thaco ຢູ່ລາວ, ທ່ານຢັ້ງຢືນຈະສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ, ປະກອບສ່ວນເຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ລະຫວ່າງແຂວງກ໋ວາງນາມ ກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງລາວເວົ້າສະເພາະ.

ໃນໂອກາດນີ້, ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງ ສອງປະເທດໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເຂດຮ່ອງຮ່ອຍປະຫວັດສາດເຂດຕໍ່ສູ້ພ່າກໃຕ້ລາວ ຢູ່ເມືອງຝູນິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຍີ່ປຸ່ນ ຊຸກຍູ້ການໜູນຊ່ວຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ

ຍີ່ປຸ່ນ ຊຸກຍູ້ການໜູນຊ່ວຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ

ນັບແຕ່ປີການເງິນ 2025, ກະຊວງນີ້ຈະພັດທະນາບັນດາໂຄງການໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ.
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