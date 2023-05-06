ຂ່າວສານ
ຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ເຮັດວຽກ ກັບບາງອົງການ, ກຸ່ມບໍລິສັດເສດຖະກິດ ແລະ ພົບປະກັບປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ UAE
ໂດຍສືບຕໍ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ສະຫະລັດ ອາຮັບ ເອມີເລັດ, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 3 – 4 ພຶດສະພາ, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບສະຖາບັນການຕ່າງປະເທດ Anwar Gargash,, ກຸ່ມບໍລິສັດ Masdar, ກຸ່ມບໍລິສັດ Mubadala, ຢ້ຽມຢາມສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ແລະ ພົບປະກັບຜູ້ຕາງໜ້າປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ UAE.
ໃນການພົບປະກັບການນຳສະຖາບັນການຕ່າງປະເທດ Anwar Gargash, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະຖາບັນການຕ່າງປະເທດ UAE ກັບສະຖາບັນການຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນດາສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ ຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການສ້າງໂຄງການຮ່ວມມືຢ່າງລະອຽດ, ໃນຂົງເຂດບຳລຸງສ້າງພະນັກງານ, ແບ່ງປັນໝາກຜົນການຄົ້ນຄ້ວາ, ຕີລາຄາກ່ຽວກັບສະພາບການໃນໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ.
ເມື່ອໄປຢ້ຽມຢາມກຸ່ມບໍລິສັດ Masdar ແລະ Mubadala ໂດຍແມ່ນສອງກຸ່ມບໍລິສັດແຖວໜ້າຂອງ UAE ໃນຂົງເຂດພະລັງງານ, ພະລັງງານຜະລິດຄືນໃໝ່, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບບັນດາບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໃນການດຶງດູດເງິນລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ, ທ່ານກໍ່ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ແລະ UAE ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຮ່ວມມືຫຼາຍຢ່າງໃນຂົງເຂດນີ້ ແລະ ຫວັງວ່າ ບັນດາບໍລິສັດຈະພິຈາລະນາການລົງທຶນເຂົ້າບັນດາໂຄງການພະລັງງານຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ເມື່ອຢ້ຽມຢາມ ແລະ ພົບປະກັບພະນັກງານສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ແລະ ປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ UAE, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ຢັ້ງຢືນແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຍາມໃດກໍ່ເບິ່ງແຍງດູແລ ແລະ ສະຫງວນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕໍ່ປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ.