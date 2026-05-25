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ຂ່າວສານ

ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຢ້ຽມຢາມ ແລະເຮັດວຽກທີ່ໂຄງການລົງທຶນຈຸດສຸມຂອງຫວຽດນາມ

ວັນທີ 23 ພຶດສະພາ, ຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ໂດຍສະຫາຍນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ, ເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກ ແລະກວດກາຄວາມຄືບໜ້າການຜັນຂະຫຍານໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ບົກຊິດ ແລະປຸງແຕ່ງອາລູມິນາດັກຈຶງ ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດຫວຽດເຟືອງ ຢູ່ເມືອງດັກຈຶງ (ແຂວງເຊກອງ, ລາວ).

ລາຍງານຕໍ່ຄະນະປະຕິບັດງານ, ທ່ານ ດິ້ງຊວນຮວ່າງ, ຜູ້ຕາງໜ້າກຸ່ມບໍລິສັດຫວຽດເຟືອງ - ຜູ້ຮັບຜິດຊອບການຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ບົກຊິດ ແລະປຸງແຕ່ງອາລູມິນາດັກຈຶງ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍດ້ວຍເປົ້າໝາຍຂຸດຄົ້ນແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດຂອງລາວ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ສ້າງເປັນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າຈາກການຂຸດຄົ້ນ, ການຄັດເລືອກແຮ່ ຕະຫຼອດຮອດການປຸງແຕ່ງແບບລົງເລິກ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ.

ກ່າວຄໍາເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ສະຫາຍນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະຕີລາຄາສູງຕໍ່ຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງກຸ່ມບໍລິສັດຫວຽດເຟືອງ ໃນວິວັດການຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການ; ຕີລາຄານີ້ແມ່ນໂຄງການທີ່ມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຕໍ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງເຊກອງ, ປະກອບສ່ວນສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ຍົກສູງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະເພີ່ມແຫຼ່ງລາຍຮັບງົບປະມານ.

  ຄະນະປະຕິບັດງານຖ່າຍຮູບກັບການນຳກຸ່ມບໍລິສັດຫວຽດເຟືອງ ຢູ່ສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງໂຄງການ. ພາບ: ສໍານັກຂ່າວສານຫວຽດນາມ  

ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຄງການສືບຕໍ່ຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກິດຈະກໍາຍ່ອຍຕາມແຜນການ; ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງກິດຈະກໍາ, ຄວາມປອດໄພດ້ານແຮງງານ, ປະຕິບັດຕາມບັນດາກົດລະບຽບຂອງລາວ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນ, ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ, ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຄວນເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໃນວິວັດການຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການ; ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງວຽກງານຮັບປະກັນຊີວິດສັງຄົມ, ການບໍາລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ; ຮັບປະກັນຄວາມກົມກຽວດ້ານຜົນປະໂຫຍດລະຫວ່າງວິສາຫະກິດ, ລັດ ແລະປະຊາຊົນໃນເຂດທີ່ມີໂຄງການ.

ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ເນັ້ນໜັກວ່າ ບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງຫວຽດນາມ ຢູ່ລາວ ຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິຜົນທາງດ້ານເສດຖະກິດຕິດພັນກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງແທດຈິງເຂົ້າໃນການເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ແລະຫຸ້ນສ່ວນຍຸດທະສາດລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະປະຊາຊົນສອງປະເທດ ລາວ - ຫວຽດນາມ, ຫວຽດນາມ - ລາວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ qdnd.vn)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ແຜ່ຂະຫຍາຍແບບຢ່າງ, ຄຸນສົມບັດ, ແບບແຜນດໍາລົງຊີວິດປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ລາວ

ແຜ່ຂະຫຍາຍແບບຢ່າງ, ຄຸນສົມບັດ, ແບບແຜນດໍາລົງຊີວິດປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ລາວ

ວັນທີ 19 ພຶດສະພາ, ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສະຖານທູດຫວຽດນາມ ປະຈໍາ ລາວ ໄດ້ຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄ້າຍວັນເກີດປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຄົບຮອບ 136 ປີ (19-5-1890 / 19-5-2026) ຢ່າງສົມກຽດ.
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