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ຂ່າວສານ

ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແມ່ຫວຽດນາມ ວິລະຊົນ, ເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍຢູ່ແຂວງ ກາວບັ່ງ

ທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ປາດຖະໜາວ່າ, ບັນດາຄອບຄົວຈະສືບຕໍ່ສຶກສາອົບຮົບລູກຫຼານ, ລະດົມກຳລັງໃຈພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອປະຕິວັດ.

ທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ປາດຖະໜາວ່າ, ບັນດາຄອບຄົວຈະສືບຕໍ່ສຶກສາອົບຮົບລູກຫຼານ, ລະດົມກຳລັງໃຈພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອປະຕິວັດ.

    

ທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແມ່ ຫວຽດນາມ ວິລະຊົນ

(ພາບ: TTXVN)

ພັກ, ລັດ, ປະຊາຊົນ ຍາມໃດກໍ່ຈົດຈຳການປະກອບສ່ວນ, ເສຍສະຫຼະຂອງບັນດາຄອບຄົວ ແລະ ຄຸນງາມຄວາມດີອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງລຸ້ນຕ່າງໆທີ່ໄດ້ອຸທິດສ່ວນ, ເສຍສະຫຼະຊີວິດໃນການຕໍ່ສູ້ຍາດເອົາເອກະລາດ, ເສລີພາບມາໃຫ້ປະເທດຊາດ. ນີ້ແມ່ນຄຳຢືນຢັນຂອງທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ, ເມື່ອໄປຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແມ່ ຫວຽດນາມ ວິລະຊົນ, ເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍຢູ່ແຂວງ ກາວບັ່ງ, ໃນວັນທີ 13 ກໍລະກົດ, ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນທະຫານເສຍອົງຄະ - ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ (27 ກໍລະກົດ 1947 – 27 ກໍລະກົດ 2022).

        ທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ປາດຖະໜາວ່າ, ບັນດາຄອບຄົວຈະສືບຕໍ່ສຶກສາອົບຮົບລູກຫຼານ, ລະດົມກຳລັງໃຈພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອປະຕິວັດ. ສະເໜີໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາລະບອບ, ນະໂຍບາຍບຸລິມະສິດຂອງພັກ, ລັດ ທີ່ມີຕໍ່ຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ການປະຕິວັດໃນບໍລິເວນແຂວງໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ; ເພີ່ມທະວີວຽກງານໂຄສະນາ, ສຶກສາອົບຮົມຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້, ກຳນົດການປະຕິບັດນະໂຍບາຍບຸລິມະສິດຕໍ່ຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີແມ່ນພາລະໜ້າທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງເປັນປະຈຳ, ຍາວນານຂອງທັງລະບົບການເມືອງ ແລະ ຂອງທົ່ວສັງຄົມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຍົກສູງປະສິດທິຜົນວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວໃຫ້ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອໂຄສະນາພາບພົດ ຫວຽດນາມຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຊາວຫວຽດນາມອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ຍົກສູງປະສິດທິຜົນວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວໃຫ້ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອໂຄສະນາພາບພົດ ຫວຽດນາມຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຊາວຫວຽດນາມອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະຊີ້ນໍາວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວໃຫ້ຕ່າງປະເທດຂັ້ນສູນກາງໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສະຫຼຸບ ວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວໃຫ້ຕ່າງປະເທດໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ; ທິດທາງ ແລະ ໜ້າທີ່່ວຽກງານ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022.
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