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ຂ່າວສານ

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຄ້າຍ ຕ້ອນຮັບ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ລາວ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 26/7, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ລາວ ບຸນຈອມ ອຸບົນປະເສີດ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຄ້າຍ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ມີສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ການຮ່ວມມືແບບພິເສດ, ເມື່ອລາວປະສົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກນັ້ນ, ຫວຽດນາມກໍໄດ້ແບ່ງປັນ.

ຕອນບ່າຍວັນທີ 26/7, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ລາວ ບຸນຈອມ ອຸບົນປະເສີດ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຄ້າຍ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ມີສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ການຮ່ວມມືແບບພິເສດ, ເມື່ອລາວປະສົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກນັ້ນ,  ຫວຽດນາມກໍໄດ້ແບ່ງປັນ.

    

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຄ້າຍ ຕ້ອນຮັບ ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ລາວ  ບຸນຈອມ ອຸບົນປະເສີດ

 ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີສອງກະຊວງການເງິນ ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້, ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນ ບົດຮຽນປະສົບການກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ປີການເງິນ, ເງິນຕາ..., ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອລາວແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນສະເພາະໜ້າໂດຍໄວ.

      ສ່ວນທ່ານ ບຸນຈອມ ອຸບົນປະເສີດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນລາວ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ ຫວຽດນາມ ສົ່ງນັກຊ່ຽວຊານມາຊ່ວຍລາວ ເພີ່ມທະວີວິທີການແກ້ໄຂການເກັບງົບປະມານ, ລົບລ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານການເງິນ, ເງິນຕາ, ປະຕິຮູບວິສາຫະກິດເອເລັກໂຕນິກ; ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາວິສາຫະກິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກ່ວາງຫງາຍ ຕ້ອງບືນຕົວຂຶ້ນກາຍເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາສູນກາງພັດທະນາຂອງພາກກາງ

ກ່ວາງຫງາຍ ຕ້ອງບືນຕົວຂຶ້ນກາຍເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາສູນກາງພັດທະນາຂອງພາກກາງ

ໃນການເດີນທາງຢ້ຽມຢາມບັນດາແຂວງຕອນໃຕ້ພາກກາງ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ກໍລະກົດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິງເຫ້ວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ ກວາງຫງາຍ.
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