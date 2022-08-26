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ຂ່າວສານ

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄ໊າຍ: ວຽກງານບໍລິຫານລາຄາຕ້ອງກະຈ່າງແຈ້ງ, ໂປ່ງໃສ ຖືກຕ້ອງຕາມການກຳນົດຂອງກົດໝາຍ

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄ໊າຍ ເນັ້ນໜັກປັດໄຈຕົ້ນຕໍທີ່ເຮັດໃຫ້ວຽກງານບໍລິຫານ ຊີ້ນຳໃນໄລຍະຜ່ານມາມີປະສິດທິຜົນ ແມ່ນກະຈ່າງແຈ້ງ, ໂປ່ງໃສ, ສົມທົບກັນຢ່າງກົມກຽວໃນນະໂຍບາຍປີການເງິນ ແລະ ນະໂຍບາຍເງິນຕາ ພ້ອມກັບການເຂົ້າຮ່ວມຕັ້ງໜ້າຂອງບັນດາກະຊວງ...

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄ໊າຍ ເນັ້ນໜັກປັດໄຈຕົ້ນຕໍທີ່ເຮັດໃຫ້ວຽກງານບໍລິຫານ ຊີ້ນຳໃນໄລຍະຜ່ານມາມີປະສິດທິຜົນ ແມ່ນກະຈ່າງແຈ້ງ, ໂປ່ງໃສ, ສົມທົບກັນຢ່າງກົມກຽວໃນນະໂຍບາຍປີການເງິນ ແລະ ນະໂຍບາຍເງິນຕາ ພ້ອມກັບການເຂົ້າຮ່ວມຕັ້ງໜ້າຂອງບັນດາກະຊວງ...

   

ວາລະປະຊຸມຂອງຄະນະຊີ້ນຳບໍລິຫານລາຄາ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 24 ສິງຫາ, ທີ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄ໊າຍ ເປັນປະທານວາລະປະຊຸມຂອງຄະນະຊີ້ນຳບໍລິຫານລາຄາເພື່ອແນໃສ່ຕີລາຄາວຽກງານບໍລິຫານໃນ 8 ເດືອນຜ່ານມາ ແລະ ກຳນົດທິດວຽກງານບໍລິຫານດ້ານລາຄາໃນຊຸມເດືອນທ້າຍປີ 2022. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄ໊າຍ ເນັ້ນໜັກປັດໄຈຕົ້ນຕໍທີ່ເຮັດໃຫ້ວຽກງານບໍລິຫານ ຊີ້ນຳໃນໄລຍະຜ່ານມາມີປະສິດທິຜົນ ແມ່ນກະຈ່າງແຈ້ງ, ໂປ່ງໃສ, ສົມທົບກັນຢ່າງກົມກຽວໃນນະໂຍບາຍປີການເງິນ ແລະ ນະໂຍບາຍເງິນຕາ ພ້ອມກັບການເຂົ້າຮ່ວມຕັ້ງໜ້າຂອງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທ້ອງຖິ່ນ, ປະກອບສ່ວນຮັກສາພື້ນຖານເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄ໊າຍ ສະເໜີ ຄວນສືບຕໍ່ຕິດຕາມສະພາບເສດຖະກິດເງິນເຟີ້ໃນໂລກ ເພື່ອມີມາດຕະການຕິດແທດກັບສະພາບການຢູ່ພາຍໃນປະເທດ:

          “ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍປີການເງິນ, ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີໃຫ້ກວດກາຄືນໃໝ່ຕ້ອງຄິດເຖິງເລື່ອງໝົດປີນີ້ຈະໝົດຜົນສັກສິດຈະກະທົບເຖິງປີ 2022 ຄືແນວໃດ, ຄົ້ນຄ້ວາຕົວເລກ ຍັງເຫຼືອຂອງນະໂຍບາຍພາສີອາກອນ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ພິເສດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງລາຄານ້ຳມັນກະຊວນ, ກໍລະນີລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນສູງຕ້ອງມີມາດຕະການແກ້ໄຂໃຫ້ທັນການ. ສຳລັບນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີ ໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງລັດຕ້ອງຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອມີມາດຕະການສຳລັບນະໂຍບາຍອັດຕາດອກເບ້ຍ, ນະໂຍບາຍອັດຕາການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ນັບທັງສິນເຊື່ອເພື່ອໜູນຊ່ວຍໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕແຕ່ຕ້ອງຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທຸກການກະທຳລະເມີດອະທິປະໄຕຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ 2 ໝູ່ເກາະ ຮ່ວາງຊາ ແລະ ເຈື່ອງຊາ ແມ່ນບໍ່ມີຄຸນຄ່າ

ທຸກການກະທຳລະເມີດອະທິປະໄຕຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ 2 ໝູ່ເກາະ ຮ່ວາງຊາ ແລະ ເຈື່ອງຊາ ແມ່ນບໍ່ມີຄຸນຄ່າ

ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະຕິເສດເປັນຫຼາຍຄັ້ງແລ້ວ ກ່ຽວກັບອັນທີ່ເອີ້ນວ່າເສັ້ນ 9 ຕອນ ກໍຄືບັນດາຄຳຮຽກທວງສິດທາງທະເລທີ່ຜິດກົດໝາຍສາກົນ, ພິເສດແມ່ນ UNCLOS 1982.
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