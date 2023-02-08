ຂ່າວສານ
ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ UNDP ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການ USAID ປະຈຳ ຫວຽດນາມ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 7 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Ramba Khalidi, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ UNDP ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນບາງຂົງເຂດໄດ້ບຸລິມະສິດຂອງ ຫວຽດນາມ ລວມມີ: ສາທາລະນະສຸກ, ໂຄງການຟື້ນຟູລະບົບນິເວດທຳມະຊາດ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ສິ່ແວດລ້ອມ… ແລະ ຫວັງວ່າ UNDP ຈະໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນ, ປະສົບການ, ຮູບແບບທີ່ມີປະສິດທິຜົນທີ່ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດຢູ່ປະເທດອື່ນໆ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສະເໜີ UNDP ຕັ້ງໜ້າໜູນຊ່ວຍທາງດ້ານບໍລິຫານ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ຮອງຮັບບັນດາໂຄງການຫັນປ່ຽນພະລັງງານຢ່າງກົມກຽວກັບຂະບວນວິວັດຫັນປ່ຽນຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ໃຫ້ຄຳປຶກສາໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດອື່ນໆອີກ.
ສ່ວນທ່ານນາງ Ramba Khalidi, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ UNDP ໄດ້ຢືນຢັນເຖິງຄຳໝັ້ນສັນຍາໜູນຊ່ວຍຂອງ UNDP ທີ່ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດຫັນປ່ຽນພະລັງງານພ້ອມທັງມຸ່ງໄປສູ່ເປົ້າໝາຍຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍຜິດເຮືອນແກ້ວລົງເປັນສູນ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການໜູນຊ່ວຍສັງຄົມໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ປ້ອງກັນ, ຕ້ານພະຍຸນ້ຳຖ້ວມຢູ່ບັນດາແຂວງແຄມທະເລພາກກາງ, ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Aler Grubbs, ຜູ້ອຳນວຍການ USAID ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ເຊັ່ນດຽວກັນ.