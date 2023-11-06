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ຂ່າວສານ

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຕ້ອນຮັບເຈົ້າຄອງນະຄອນ ຊ່າງໄຮ່ ຈູກົ່ງ

ທ່ານເຈົ້າຄອງນະຄອນ ຈູກົ່ງ ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຮັບຊາບກ່ຽວກັບບັນດາຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງ ແລະ ຜົນສຳເລັດແຫ່ງການພັດທະນາສຳຄັນຂອງນະຄອນ ຊຽງໄຮ່ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ພິເສດແມ່ນກ່ຽວກັບນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນປ່ຽນຮູບແບບການເຕີບໂຕ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານເຈົ້າຄອງນະຄອນ ຊ່າງໄຮ່ ຈູກົ່ງ

ໃນຂອບເຂດການເຂົ້າຮ່ວມງານຕະຫຼາດນັດນຳເຂົ້າສາກົນ ຈີນ (CIIE) ຄັ້ງທີ 6 ຢູ່ ຊາງໄຮ່, ປະເທດ ຈີນ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ພະຈິກ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານເຈົ້າຄອງນະຄອນ ຊ່າງໄຮ່ ຈູກົ່ງ.

ທ່ານເຈົ້າຄອງນະຄອນ ຈູກົ່ງ ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຮັບຊາບກ່ຽວກັບບັນດາຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງ ແລະ ຜົນສຳເລັດແຫ່ງການພັດທະນາສຳຄັນຂອງນະຄອນ ຊຽງໄຮ່ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ພິເສດແມ່ນກ່ຽວກັບນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນປ່ຽນຮູບແບບການເຕີບໂຕ. ທ່ານເຈົ້າຄອງນະຄອນ ຈູກົ່ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ GDP ຂອງນະຄອນໃນປີ 2022 ບັນລຸເກືອບ 660 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ, ຢືນອັນດັບທີ 5 ໃນຈຳນວນນະຄອນແຖວໜ້າຂອງໂລກກ່ຽວກັບຂອບຂະໜາດເສດຖະກິດ; ຄາດວ່າ, GDP ຂອງປີ 2023 ນີ້ຈະບັນລຸລື່ນກາຍລະດັບ 5,5%; ບັນດາກຳລັງໜູນຕົ້ນຕໍ່ໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕແມ່ນການລົງທຶນ, ການສົ່ງອອກ ແລະ ການບໍລິໂພກລ້ວນແຕ່ເຕີບໂຕເປັນປົກກະຕິ.

ສ່ວນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຢັ້ງຢືນແຜນນະໂຍບາຍສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການເພີ່ມທະວີການພົວພັນຖານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ກັບຈີນ; ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ພ້ອມແລ້ວສະໜັບສະໜູນ, ສ້າງເງື່ອນໄຂເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມືມິດຕະພາບລະຫວ່າງບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງສອງປະເທດ, ພິເສດແມ່ນບັນດາທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີການພົວພັນມາແຕ່ດົນນານ, ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງໃນການຮ່ວມມືຄືນະຄອນ ຊ່າງໄຮ່

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ນະຄອນ ຊ່າງໄຮ່ ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຢ່າງປະສິດທິຜົນ, ພິເສດແມ່ນການພົວພັນຮ່ວມມືມິດຕະພາບລະຫວ່າງ ຊ່າງໄຮ່ ກັບນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ບາງທ້ອງຖິ່ນອື່ນຂອງ ຫວຽດນາມ, ຄື: ຮ່າໂນ້ຍ, ຫາຍຟ່ອງ,ນຳໃຊ້ບັນດາມາດຕະການສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ການຄ້າ, ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ ສົ່ງໄປຍັງ ຊ່າງໄຮ່; ເພີ່ມທະວີການແບ່ງປັນ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນການພັດທະນາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຕົວເມືອງ, ນະວັດຕະກຳ, ດຶງດູດການລົງທຶນ, ການເງິນ, ເງິນຕາ...

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການປະທະກັນລະຫວ່າງ ຮາມາດ - ອິດສະຣາແອນ: ອີຢິບ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດຍິງໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂໃນທັນທີ, ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳສືບຕໍ່ສົ່ງເຖິງເຂດ ກາຊາ

ການປະທະກັນລະຫວ່າງ ຮາມາດ - ອິດສະຣາແອນ: ອີຢິບ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດຍິງໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂໃນທັນທີ, ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳສືບຕໍ່ສົ່ງເຖິງເຂດ ກາຊາ

ຄຳເຫັນຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Shoukry ໄດ້ຍົກອອກມາໃນການປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວມກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງ Jordan Ayman El-Safadi ແລະ ຄູ່ຕຳແໜ່ງ ອາເມລິກາ Antony Blinken ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Amman (ຈໍແດນ) ພາຍຫຼັງການພົບປະກັບລັດຖະມົນຕີຂອງ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເລັດ; ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ, ກາຕາ ແລະ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ປາແລດສະຕິນ ເພື່ອແນໃສ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສະພາບການຢູ່ເຂດ ກາຊາ.
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