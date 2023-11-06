ຂ່າວສານ
ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຕ້ອນຮັບເຈົ້າຄອງນະຄອນ ຊ່າງໄຮ່ ຈູກົ່ງ
ໃນຂອບເຂດການເຂົ້າຮ່ວມງານຕະຫຼາດນັດນຳເຂົ້າສາກົນ ຈີນ (CIIE) ຄັ້ງທີ 6 ຢູ່ ຊາງໄຮ່, ປະເທດ ຈີນ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ພະຈິກ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານເຈົ້າຄອງນະຄອນ ຊ່າງໄຮ່ ຈູກົ່ງ.
ທ່ານເຈົ້າຄອງນະຄອນ ຈູກົ່ງ ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຮັບຊາບກ່ຽວກັບບັນດາຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງ ແລະ ຜົນສຳເລັດແຫ່ງການພັດທະນາສຳຄັນຂອງນະຄອນ ຊຽງໄຮ່ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ພິເສດແມ່ນກ່ຽວກັບນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນປ່ຽນຮູບແບບການເຕີບໂຕ. ທ່ານເຈົ້າຄອງນະຄອນ ຈູກົ່ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ GDP ຂອງນະຄອນໃນປີ 2022 ບັນລຸເກືອບ 660 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ, ຢືນອັນດັບທີ 5 ໃນຈຳນວນນະຄອນແຖວໜ້າຂອງໂລກກ່ຽວກັບຂອບຂະໜາດເສດຖະກິດ; ຄາດວ່າ, GDP ຂອງປີ 2023 ນີ້ຈະບັນລຸລື່ນກາຍລະດັບ 5,5%; ບັນດາກຳລັງໜູນຕົ້ນຕໍ່ໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕແມ່ນການລົງທຶນ, ການສົ່ງອອກ ແລະ ການບໍລິໂພກລ້ວນແຕ່ເຕີບໂຕເປັນປົກກະຕິ.
ສ່ວນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຢັ້ງຢືນແຜນນະໂຍບາຍສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການເພີ່ມທະວີການພົວພັນຖານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ກັບຈີນ; ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ພ້ອມແລ້ວສະໜັບສະໜູນ, ສ້າງເງື່ອນໄຂເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມືມິດຕະພາບລະຫວ່າງບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງສອງປະເທດ, ພິເສດແມ່ນບັນດາທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີການພົວພັນມາແຕ່ດົນນານ, ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງໃນການຮ່ວມມືຄືນະຄອນ ຊ່າງໄຮ່
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ນະຄອນ ຊ່າງໄຮ່ ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຢ່າງປະສິດທິຜົນ, ພິເສດແມ່ນການພົວພັນຮ່ວມມືມິດຕະພາບລະຫວ່າງ ຊ່າງໄຮ່ ກັບນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ບາງທ້ອງຖິ່ນອື່ນຂອງ ຫວຽດນາມ, ຄື: ຮ່າໂນ້ຍ, ຫາຍຟ່ອງ,ນຳໃຊ້ບັນດາມາດຕະການສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ການຄ້າ, ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ ສົ່ງໄປຍັງ ຊ່າງໄຮ່; ເພີ່ມທະວີການແບ່ງປັນ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນການພັດທະນາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຕົວເມືອງ, ນະວັດຕະກຳ, ດຶງດູດການລົງທຶນ, ການເງິນ, ເງິນຕາ...