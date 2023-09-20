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ຂ່າວສານ

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລືວກວາງ: ຫວຽດນາມ ກຳນົດຄວາມໝັ້ນຄົງທາງການບິນແມ່ນໜ້າທີ່ສຳຄັນພິເສດ

ຕາມທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລ້ວ, ໃນວິວັດທະນາການພັດທະນາ, ບັນຫາຄວາມປອດໄພ, ຄວາມໝັ້ນຄົງຍາມໃດກໍ່ໄດ້ຮັບການສົມທົບກັນແໜ້ນແຟ້ນຈາກບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ການຮ່ວມມື.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລືວກວາງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ກັນຍາ, ເມື່ອເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ “ກອງປະຊຸມຄວາມປອດໄພ ແລະ ຂຸດຄົ້ນການບິນໂລກ 2023” ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລືວກວາງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຫວຽດນາມ ກຳນົດການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງການບິນ ແມ່ນໜ້າທີ່ສຳຄັນພິເສດ. ຕາມທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລ້ວ, ໃນວິວັດທະນາການພັດທະນາ, ບັນຫາຄວາມປອດໄພ, ຄວາມໝັ້ນຄົງຍາມໃດກໍ່ໄດ້ຮັບການສົມທົບກັນແໜ້ນແຟ້ນຈາກບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ການຮ່ວມມື, ການໜູນຊ່ວຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຂອງບັນດາອົງການ, ຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ. ທ່ານກ່າວວ່າ:

“ບັນດາໜ້າທີ່, ຄຳຮຽກຮ້ອງສຳລັບການຂຸດຄົ້ນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ທັງຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງການບິນຈະນັບມື້ນັບສັບສົນ ແລະ ໜັກໜ່ວງກ່ວາອີກ, ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງມີຄວາມມານະພະຍາຍາມອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ໃນການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື, ສົມທົບກັນ, ທັງລະດັບຊາດ, ລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ.  ພວກຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີໃຫ້ສະຫະສະມາຄົມຂົນສົ່ງທາງການບິນສາກົນ, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດສຳຄັນໃນການສ້າງຕັ້ງບັນດາມາດຖານກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພໃນການຂຸດຄົ້ນ; ເພີ່ມທະວີການເຊືື່ອມຕໍ່, ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງການບິນໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ສັງ​ຄົມ ຫວຽດ​ນາມ ປີ 2023

ໄຂ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ສັງ​ຄົມ ຫວຽດ​ນາມ ປີ 2023

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ກັນຍາ, ຢູ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເປັນປະທານພິທີໄຂເວທີປາໄສເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຫວຽດນາມ ປີ 2023, ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເພີ່ມທະວີກຳລັງພາຍໃນ, ສ້າງກຳລັງໜູນໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ”.
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