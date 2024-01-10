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ຂ່າວສານ

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລືວກວາງ ປຸກລະດົມ ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວປີແຫ່ງຄວາມປອດໄພທາງຄົມມະນາຄົມ 2024

ແຜນການປີແຫ່ງຄວາມປອດໄພທາງຄົມມະນາຄົມ 2024 ຂອງຄະນະກຳມະການຄວາມປອດໄພດ້ານຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເຄົາລົບກົດໝາຍເພື່ອສ້າງວັດທະນະທຳທາງຄົມມະນາຄົມທີ່ປອດໄພ”.
ພາບປະກອບ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະກຳມະການຄວາມປອດໄພດ້ານຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ ສົມທົບກັບ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຈັດພິທີປຸກລະດົມເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວປີແຫ່ງຄວາມປອດໄພທາງຄົມມະນາຄົມ 2024 ແລະ ໄລຍະຈຸດສຸມຮັບປະກັນຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຄວາມປອດໄພທາງຄົມມະນາຄົມໃນບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດ ປີມະໂລງ ແລະ ງານບຸນລະດູບານໃໝ່ 2024. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລືວກວາງ, ປະທານຄະນະກຳມະການຄວາມປອດໄພດ້ານຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ, ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: ແຜນການປີແຫ່ງຄວາມປອດໄພທາງຄົມມະນາຄົມ 2024 ຂອງຄະນະກຳມະການຄວາມປອດໄພດ້ານຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເຄົາລົບກົດໝາຍເພື່ອສ້າງວັດທະນະທຳທາງຄົມມະນາຄົມທີ່ປອດໄພ”. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງການເມືອງ - ສັງຄົມ ສ້າງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດໃຫ້ເໝາະສົມກັບພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ສະພາບການຂອງອົງການ, ຫົວໜ່ວຍ. ພິເສດແມ່ນການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດວຽກງານຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພທາງຄົມມະນາຄົມໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດປີມະໂລງ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ໃຫ້ເດັດຂາດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຕະຫຼາດ​ມີ​ທີ່​ຕັ້ງ​ບົດ​ບາດ​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ຢູ່ ອາ​ຊີ - ປາ​ຊີ​ຟິກ ໃນ 6 ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີ 2024

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຕະຫຼາດ​ມີ​ທີ່​ຕັ້ງ​ບົດ​ບາດ​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ຢູ່ ອາ​ຊີ - ປາ​ຊີ​ຟິກ ໃນ 6 ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີ 2024

ທ່ານ Andy Ho, ຜູ້ອຳນວຍການ ການລົງທຶນ VinaCapital Group ຖືວ່າ ປັດຈຸບັນ ແມ່ນຈຸດເວລາເພື່ອໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນເຂົ້າຮ່ວມຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຫວຽດນາມ.
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