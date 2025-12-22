Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ອ​ຽນ​ຕື - ຫວິງ​ງຽມ - ໂກນ​ເຊີນ, ກ​ຽບ​ບາກ ​ຮັບ​ໃບ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ໂລກ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາຍວັນຈິງ ໄດ້ຍົກອອກບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາເພື່ອແນໃສ່ປົກປ້ອງຄຸນຄ່າພົ້ນເດັ່ນທົ່ວໂລກ ຂອງມໍລະດົກກ່ຽວກັບ ລັກສະນະຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງຂອງມໍລະດົກຕາມບັນດາມາດຖານ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີຂອງ UNESCO.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາຍວັນຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ ພິທີ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 20 ທັນວາ, ຢູ່ເຂດມໍລະດົກ ແລະ ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານອຽນຕື, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ກວ໋າງນິງ ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຫ໋າຍຝ່ອງ ແລະ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ບັກນິງ ຈັດພິທີຕ້ອນຮັບໃບປະກາດ UNESCO ເຊິ່ງຢັ້ງຢືນເຂດມໍລະດົກ ແລະ ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານ ອຽນຕື  - ຫວິງງຽມ  - ໂກນເຊີນ, ກຽບບາກ ແມ່ນມໍລະດົກວັດທະນະທຳຂອງໂລກ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ໂດຍຕາງໜ້າລັດຖະບານ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາຍວັນຈິງ ໄດ້ຍົກອອກບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາເພື່ອແນໃສ່ປົກປ້ອງຄຸນຄ່າພົ້ນເດັ່ນທົ່ວໂລກ ຂອງມໍລະດົກກ່ຽວກັບ ລັກສະນະຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງຂອງມໍລະດົກຕາມບັນດາມາດຖານ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີຂອງ UNESCO, ການຄຸ້ມຄອງສັງລວມ, ລະຫວ່າງຂະແໜງ, ຮັບປະກັນຄວາມກົມກຽວລະຫວ່າງການອະນຸລັກຮັກສາມໍລະດົກ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມແບບຍືນຍົງ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທາ​ນ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເປັນ​ປະ​ທານ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ ຕຳ​ໜິ​ຕິ​ຊົມ, ຕີ​ລາ​ຄາ, ຈັດ​ອັນ​ດັບ​ໝູ່​ຄະ​ນະ ແລະ ສ່ວນ​ບຸກ​ຄົນ

ປະ​ທາ​ນ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເປັນ​ປະ​ທານ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ ຕຳ​ໜິ​ຕິ​ຊົມ, ຕີ​ລາ​ຄາ, ຈັດ​ອັນ​ດັບ​ໝູ່​ຄະ​ນະ ແລະ ສ່ວນ​ບຸກ​ຄົນ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຊຸມປີຜ່ານມາ, ການຈັດຕັ້ງການຕຳໜິຕິຊົມຕາມແຕ່ລະກຸ່ມ, ສົມທົບກັບການປະກອບຄຳເຫັນລວມ ບັນລຸປະສິດທິຜົນສູງ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top