ຂ່າວສານ
ອຽນຕື - ຫວິງງຽມ - ໂກນເຊີນ, ກຽບບາກ ຮັບໃບຢັ້ງຢືນມໍລະດົກວັດທະນະທຳໂລກ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 20 ທັນວາ, ຢູ່ເຂດມໍລະດົກ ແລະ ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານອຽນຕື, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ກວ໋າງນິງ ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຫ໋າຍຝ່ອງ ແລະ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ບັກນິງ ຈັດພິທີຕ້ອນຮັບໃບປະກາດ UNESCO ເຊິ່ງຢັ້ງຢືນເຂດມໍລະດົກ ແລະ ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານ ອຽນຕື - ຫວິງງຽມ - ໂກນເຊີນ, ກຽບບາກ ແມ່ນມໍລະດົກວັດທະນະທຳຂອງໂລກ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ໂດຍຕາງໜ້າລັດຖະບານ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາຍວັນຈິງ ໄດ້ຍົກອອກບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາເພື່ອແນໃສ່ປົກປ້ອງຄຸນຄ່າພົ້ນເດັ່ນທົ່ວໂລກ ຂອງມໍລະດົກກ່ຽວກັບ ລັກສະນະຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງຂອງມໍລະດົກຕາມບັນດາມາດຖານ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີຂອງ UNESCO, ການຄຸ້ມຄອງສັງລວມ, ລະຫວ່າງຂະແໜງ, ຮັບປະກັນຄວາມກົມກຽວລະຫວ່າງການອະນຸລັກຮັກສາມໍລະດົກ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມແບບຍືນຍົງ…