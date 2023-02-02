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ຂ່າວສານ

ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ ປະ​ກາດ​ຄຳ​ສັ່ງ​ລົງ​ໂທດ​ໃໝ່​ສຳ​ລັບ ອີ​ຣານ ແລະ ມຽນ​ມາ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 01 ກຸມພາ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ອອກແຈ້ງການກ່ຽວກັບການປະກາດໃຊ້ບັນດາຄຳສັ່ງລົງໂທດຮອບໃໝ່ສຳລັບສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງ ອີຣານ ແລະ ມຽນມາ ຈຳນວນໜຶ່ງ.
  ທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອົດສະຕາລີ Marise Payne (ພາບ: ABC)  

ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ອົດສະຕາລີ ຕົກລົງລົງໂທດ 16 ສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ 1 ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງ ອີຣານ ເມື່ອຖືວ່າ ບັນດາເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ລະເມີດບັນຫາສິດທິມະນຸດ ເຊິ່ງລວມມີ ອົງການຮ່ວມມື Basiji, ບັນດານັກການເມືອງ, ຜູ້ປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ບາງເປົ້າໝາຍອື່ນທີ້ຂຶ້ນກັບກຳລັງທັກປະຕິວັດ ອິດສະລາມ ອີຣານ.

ກໍໃນແຈ້ງການສະບັບອອກໃນວັນດຽວກັນ, ອົດສະຕາລີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປະເທດນີ້ຫາກໍຈັດວາງຄຳສັ່ງລົງໂທດດ້ານການເງິນ ແລະ ຫ້າມການໄປມາຂອງບາງບຸກຄົນ ມຽນມາ ເຊິ່ງ ອົດສະຕາລີ ຖືວ່າ ໄດ້ລະເມີດສິດທິມະນຸດຢູ່ ມຽນມາ, ໃນນັ້ນ ມີສະມາຊິກ 16 ຄົນຂອງສະພາບໍລິຫານແຫ່ງລັດ ມຽນມາ. ນີ້ແມ່ນບັນດາບຸກຄົນທີ່ ອົດສະຕາລີ ຖືວ່າ ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກໍ່ລັດຖະປະຫານຢູ່ປະເທດນີ້ ກ່ອນນີ້ 2 ປີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລັດ​ເຊຍ ແລະ ອີ​ຢິບ ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ເລີ່ມ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ປາ​ແລັດ​ສະ​ຕິນ - ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ຄືນ​ໃໝ່​ຍິ່ງ​ໄວ​ກໍ​ຍິ່ງ​ດີ

ລັດ​ເຊຍ ແລະ ອີ​ຢິບ ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ເລີ່ມ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ປາ​ແລັດ​ສະ​ຕິນ - ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ຄືນ​ໃໝ່​ຍິ່ງ​ໄວ​ກໍ​ຍິ່ງ​ດີ

ຈຳເປັນຕ້ອງເລີ່ມຟື້ນຟູການເຈລະຈາ ປາແລັດສະຕິນ - ອິດສະຣາແອັນ ຄືນໃໝ່ຍິ່ງໄວກໍຍິ່ງດີເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຕົ້ນຕໍກ່ຽວກັບຖານະຂອງ ປາແລັດສະຕິນ ກໍຄືບັນລຸໄດ້ມາດຕະການຮອບດ້ານອີງໃສ່ກອບນິຕິກຳທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກສາກົນ.
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