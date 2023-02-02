ຂ່າວສານ
ອົດສະຕາລີ ປະກາດຄຳສັ່ງລົງໂທດໃໝ່ສຳລັບ ອີຣານ ແລະ ມຽນມາ
ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ອົດສະຕາລີ ຕົກລົງລົງໂທດ 16 ສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ 1 ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງ ອີຣານ ເມື່ອຖືວ່າ ບັນດາເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ລະເມີດບັນຫາສິດທິມະນຸດ ເຊິ່ງລວມມີ ອົງການຮ່ວມມື Basiji, ບັນດານັກການເມືອງ, ຜູ້ປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ບາງເປົ້າໝາຍອື່ນທີ້ຂຶ້ນກັບກຳລັງທັກປະຕິວັດ ອິດສະລາມ ອີຣານ.
ກໍໃນແຈ້ງການສະບັບອອກໃນວັນດຽວກັນ, ອົດສະຕາລີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປະເທດນີ້ຫາກໍຈັດວາງຄຳສັ່ງລົງໂທດດ້ານການເງິນ ແລະ ຫ້າມການໄປມາຂອງບາງບຸກຄົນ ມຽນມາ ເຊິ່ງ ອົດສະຕາລີ ຖືວ່າ ໄດ້ລະເມີດສິດທິມະນຸດຢູ່ ມຽນມາ, ໃນນັ້ນ ມີສະມາຊິກ 16 ຄົນຂອງສະພາບໍລິຫານແຫ່ງລັດ ມຽນມາ. ນີ້ແມ່ນບັນດາບຸກຄົນທີ່ ອົດສະຕາລີ ຖືວ່າ ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກໍ່ລັດຖະປະຫານຢູ່ປະເທດນີ້ ກ່ອນນີ້ 2 ປີ.