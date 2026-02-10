Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ອົງ​ຄະ​ນະ​ພັກ​ທຸກ​ອົງ​ການ​ພັກ​ສູນ​ກາງ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໂຄງ​ການ​ກະ​ທຳ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ມະ​ຕິ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຜູ້​ແທນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ຄັ້ງ​ທີ XIV ຂອງ​ພັກ

ກ່າວຄຳເຫັນກອງປະຊຸມ, ທ່ານເຈິ່ນເກິມຕູ, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ເນັ້ນໜັກວ່າກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ.
ທ່ານເຈິ່ນເກິມຕູ, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VOV)
ຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ອົງຄະນະພັກບັນດາອົງການພັກສູນກາງ ຈັດກອງປະຊຸມເຊື່ອມຊືມ, ຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການກະທຳຂອງອົງຄະນະພັກບັນດາອົງການພັກສູນກາງ ປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ. ກ່າວຄຳເຫັນກອງປະຊຸມ,  ທ່ານເຈິ່ນເກິມຕູ, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ເນັ້ນໜັກວ່າກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ. ນີ້ແມ່ນເຫດການການເມືອງ ສຳຄັນພິເສດ, ສ້າງຂີດໝາຍປະເທດຊາດກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະພັດທະນາໃໝ່ດ້ວຍຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສູງ, ໜ້າທີ່ໜັກໜ່ວງກວ່າ, ຮຽກຮ້ອງທົ່ວພັກຕ້ອງປ່ຽນແປງຈິນຕະນາການ ແລະ ການກະທຳຢ່າງແຮງ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ວິທີການນຳພາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ແທ້ຈິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ສະ​ຖານ​ທູດ ຫວຽດ​ນ​າມ ປະ​ຈຳ ລາວ ຈັດ​ງານ​ລ້ຽງ​ຊົມ​ເຊີຍ​ພັກ, ຊົມ​ເຊີຍ​ລະ​ດູ​ບານ​ໃໝ່​ປີ​ມະ​ເມຍ 2026

ສະ​ຖານ​ທູດ ຫວຽດ​ນ​າມ ປະ​ຈຳ ລາວ ຈັດ​ງານ​ລ້ຽງ​ຊົມ​ເຊີຍ​ພັກ, ຊົມ​ເຊີຍ​ລະ​ດູ​ບານ​ໃໝ່​ປີ​ມະ​ເມຍ 2026

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ຫງວຽນມິງເຕີມ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າທີ່ຍາມໃດກໍໃຫ້ການໜູນຊ່ວຍສະຖານທູດ, ບັນດາອົງການຕາງໜ້າ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ທີ່ດຳລົງຊີວິດ, ເຮັດວຽກ, ຮ່ຳຮຽນ ແລະ ປະຕິບັດງານຢູ່ລາວ ຢ່າງທັນການ, ມີປະສິດທິຜົນ.
