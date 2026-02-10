ຂ່າວສານ ອົງຄະນະພັກທຸກອົງການພັກສູນກາງຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການກະທຳປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ 10/02/2026 ກ່າວຄຳເຫັນກອງປະຊຸມ, ທ່ານເຈິ່ນເກິມຕູ, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ເນັ້ນໜັກວ່າກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ. ທ່ານເຈິ່ນເກິມຕູ, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VOV)ຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ອົງຄະນະພັກບັນດາອົງການພັກສູນກາງ ຈັດກອງປະຊຸມເຊື່ອມຊືມ, ຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການກະທຳຂອງອົງຄະນະພັກບັນດາອົງການພັກສູນກາງ ປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ. ກ່າວຄຳເຫັນກອງປະຊຸມ, ທ່ານເຈິ່ນເກິມຕູ, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ເນັ້ນໜັກວ່າກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ. ນີ້ແມ່ນເຫດການການເມືອງ ສຳຄັນພິເສດ, ສ້າງຂີດໝາຍປະເທດຊາດກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະພັດທະນາໃໝ່ດ້ວຍຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສູງ, ໜ້າທີ່ໜັກໜ່ວງກວ່າ, ຮຽກຮ້ອງທົ່ວພັກຕ້ອງປ່ຽນແປງຈິນຕະນາການ ແລະ ການກະທຳຢ່າງແຮງ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ວິທີການນຳພາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ແທ້ຈິງ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)