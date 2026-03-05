ຂ່າວສານ
ອີຣານພວມມານະພະຍາຍາມສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກທີ່ສຸດເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ
ອີຣານ ພວມມານະພະຍາຍາມສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້ ເພື່ອ ຊ່ວຍເຫຼືອຊາວຫວຽດນາມ ທຽບເທົ່າ ກັບພົນລະເມືອງປະເທດປະຈຳຖິ່ນ. ນີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງ ທ່ານ Mohammad Mirali Mohammadi ອຸປະທູດຊົ່ວຄາວ ສາທາລະນະລັດ ອິດສະລາມ ອີຣານ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໃນການພົບປະກັບສື່ມວນຊົນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ມີນາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ເພື່ອແນໃສ່ສະໜອງຂໍ້ມູນອັບເດດກ່ຽວກັບບັນດາການຜັນແປຫຼ້າສຸດຢູ່ປະເທດນີ້.
ຕາມ ທ່ານ Mohammad Mirali Mohammadi ແລ້ວ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອີຣານ ແລະ ວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ປະເທດນີ້ ໄດ້ຮັກສາການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ Tehran ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອອັບເດດສະພາບການ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດ, ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ນີ້. ໃນປັດຈຸບັນບັນດາພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ອົບພະຍົບ ຫຼື ເຄື່ອນຍ້າຍໄປຍັງເຂດປອດໄພຢ່າງຮີບດ່ວນ.
ໂດຍຕີລາຄາກ່ຽວກັບຫຼັກໝັ້ນຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ກັບການປະທະກັນໃນປັດຈຸບັນ ຢູ່ເຂດຕາເວັນອອກກາງ, ທ່ານ ອຸປະທູດຊົ່ວຄາວ ອີຣານ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ຕີລາຄາສູງບົດບາດອັນຕັ້ງໜ້າ, ກໍ່ຄືທັດສະນະສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການສະໜັບສະໜູນສັນຕິພາບ, ແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງກັນໂດຍສັນຕິວິທີບົນພື້ນຖານກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ກົດບັດ ສປຊ.