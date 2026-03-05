Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ອີ​ຣ​ານ​ພວມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ສ້າງ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ສະ​ດວກ​ທີ່​ສຸດ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍເຫຼືອ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ ຫວຽດ​ນາມ

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອີຣານ ແລະ ວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ປະເທດນີ້ ໄດ້ຮັກສາການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ Tehran ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອອັບເດດສະພາບການ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ
  ທ່ານ Mohammad Mirali Mohammadi ອຸປະທູດຊົ່ວຄາວ ສາທາລະນະລັດ ອິດສະລາມ ອີຣານ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ (ພາບ: VTCNews)  

ອີຣານ ພວມມານະພະຍາຍາມສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້ ເພື່ອ ຊ່ວຍເຫຼືອຊາວຫວຽດນາມ ທຽບເທົ່າ ກັບພົນລະເມືອງປະເທດປະຈຳຖິ່ນ. ນີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງ ທ່ານ Mohammad Mirali Mohammadi ອຸປະທູດຊົ່ວຄາວ ສາທາລະນະລັດ ອິດສະລາມ ອີຣານ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໃນການພົບປະກັບສື່ມວນຊົນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ມີນາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ເພື່ອແນໃສ່ສະໜອງຂໍ້ມູນອັບເດດກ່ຽວກັບບັນດາການຜັນແປຫຼ້າສຸດຢູ່ປະເທດນີ້.

ຕາມ ທ່ານ Mohammad Mirali Mohammadi ແລ້ວ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອີຣານ ແລະ ວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ປະເທດນີ້ ໄດ້ຮັກສາການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ Tehran ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອອັບເດດສະພາບການ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດ, ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ນີ້. ໃນປັດຈຸບັນບັນດາພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ອົບພະຍົບ ຫຼື ເຄື່ອນຍ້າຍໄປຍັງເຂດປອດໄພຢ່າງຮີບດ່ວນ.

ໂດຍຕີລາຄາກ່ຽວກັບຫຼັກໝັ້ນຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ກັບການປະທະກັນໃນປັດຈຸບັນ ຢູ່ເຂດຕາເວັນອອກກາງ, ທ່ານ ອຸປະທູດຊົ່ວຄາວ ອີຣານ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ຕີລາຄາສູງບົດບາດອັນຕັ້ງໜ້າ, ກໍ່ຄືທັດສະນະສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການສະໜັບສະໜູນສັນຕິພາບ, ແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງກັນໂດຍສັນຕິວິທີບົນພື້ນຖານກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ກົດບັດ ສປຊ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ນຳມາເຊິ່ງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຈາກເຂດໄຫຼ່ທະວີບທາງພາກໃຕ້

ບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ນຳມາເຊິ່ງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຈາກເຂດໄຫຼ່ທະວີບທາງພາກໃຕ້

ໃນການເດີນທະເລ, ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງກ່ອນກຳນົດເວລາ ໄດ້ເລືອກເອົາກຳປັ່ນ ເຈື່ອງຊາ ເລກ 04 ເປັນສູນຈັດການເລືອກຕັ້ງໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຢູ່ບັນດາກຳປັ່ນປະຈຳການ ແລະ ຊາວປະມົງທີ່ພວມເຄື່ອນໄຫວຢູ່ທະເລ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top