ຂ່າວສານ
ອີຣານ ສືບຕໍ່ຖະແຫຼງບໍ່ຢຸດຍິງ
ວັນທີ 9 ມີນາ, ແມ່ນວັນທີ 10 ຂອງການປະທະກັນລະຫວ່າງ ອີຣານ ກັບ ອາເມລິກາ ແລະ ອິດສະຣາແອັນ, ກຳລັງປ້ອງກັນຕົວອິດສະຣາແອັນ (IDF) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກອງທັບອາກາດປະເທດນີ້ໄດ້ເປີດການບຸກໂຈມຕີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ຕື່ມກຫຼາຍຄັ້ງໃສ່ ອີຣານ , ມ້າງທຳລາຍຫຼາຍຮາກຖານການທະຫານສຳຄັນໃນທົ່ວ ອີຣານ. ບັ້ນບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດຄັ້ງຫຼ້າສຸດໄດ້ດຳເນີນຍາມກາງຄືນມື້ວານນີ້, ໃນຂະນະນັ້ນກອງທັບອາກາດ ອິດສະຣາແອັນ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍເຮືອບິນສູ້ຮົບນັບສິບລຳ, ຖີ້ມລະເບີດກວ່າ 170 ລູກລົງບັນດາສະໜາມຮົບປ້ອງກັນອາກາດ ແລະ ລູກສອນໄຟ ອີຣານ ຢູ່ເຂດນະຄອນຫຼວງ ເຕເຕເຮຣານ, ພ້ອມກັບບັນດານະຄອນ Isfahan ແລະ Shiraz.
ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ອີຣານ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟນຳວິຖີທັງໝົດ 11 ບັ້ນໄປທາງທິດ ອິດສະຣາແອັນ. ລູກສອນໄຟສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ ອີຣານ ຖືກຕີສະກັດ, ແຕ່ຍັງກໍ່ຜົນເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງຈຳນວນໜຶ່ງ.
ສ່ວນກຳລັງທະຫານພິທັກປະຕິວັດອິດສະລາມ ອີຣານ (IRGC) ຖະແຫຼງວ່າ ໄດ້ດຳເນີນການບຸກໂຈມຕີໂຕ້ຕອບຫຼາຍຄັ້ງໃນບັ້ນຮົບ “ຄຳໝັ້ນໝາຍອັນແທ້ຈິງ 4”, ເພື່ອເລັ່ງໃສ່ບັນດາເປົ້າໝາຍຂອງ ອາເມລິກາ ແລະ ອິດສະຣາແອັນ. ກຳລັງ IRGC ກໍຢັ້ງຢືນວ່າ ໄດ້ບຸກໂຈມຕີຖານທີ່ໝັ້ນເຮລີກອັບເຕ Al-Adiri ຂອງ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ກູເວດ ແລະ 05 ຖານທີ່ໝັ້ນຍຸດທະສາດອື່ນຂອງ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ຕາເວັນອອກກາງ.
ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານ Esmaeil Baqaei ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອີຣານ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ເຕເຮຣານ ບໍ່ຕັ້ງໃຈມຸ່ງໄປເຖິງຄຳສັ່ງຢຸດຍິງ; ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນວ່າ ອີຣານ ຈະສືບຕໍ່ການຮົບປ້ອງກັນຕົວ ແລະ ໂຕ້ຕອບ.