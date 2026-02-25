ຂ່າວສານ
ອີຣານ ຖະແຫຼງຈະໂຕ້ຕອບຢ່າງແຮງ ຖ້າ ອາເມລິກາ ບຸກໂຈມຕີດ້ານການທະຫານ
ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນການຖະແຫຼງຂ່າວຢູ່ ເຕເຮຣານ, ທ່ານ Esmaeil Baqaei ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອີຣານ ໄດ້ປະຕິເສດບັນດາຂ່າວລືກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄຼຍຊົ່ວຄາວໃນບັນດາການເຈລະຈາທາງອ້ອມລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ ແລະ ອີຣານ. ທ່ານ Baghaei ສະແດງຄວາມຫວັງວ່າ ໃນ 2 – 3 ວັນ ຈະມາເຖິງ ສາມາດດຳເນີນ ຮອບເຈລະຈາໜຶ່ງອີກ; ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນ ອີຣານ ຢຶດໝັ້ນປະຕິບັຕາມເສັ້ນທາງການທູດ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ປະລະບັນດາສິດທີ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍຂອງຕົນ.
ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ສະຫະພາບ ເອີຣົບ (EU) ໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາດຕະການທາງການທູດກ່ອນທີ່ຈະດຳເນີນການເຈລະຈາ. ທ່ານນາງ Kaja Kallas ຜູ້ຕາງໜ້າຂັ້ນສູງກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງ EU, ເນັ້ນໜັກວ່າ ພາກພື້ນ “ບໍ່ຕ້ອງການມີການປະທະກັນຄັ້ງໃໝ່ຕື່ມອີກ” ແລະ ຖືວ່າ ນີ້ແມ່ນຈຸດເວລາທີ່ເໝາະສົມເພື່ອຊອກຫາມາດຕະການທາງການທູດ.