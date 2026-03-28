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ຂ່າວສານ

ອີ​ຣານ​ ຖະ​ແຫຼງ​ຢາກ​ຢຸດ​ຕິ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຢ່າງ​ສິ້ນ​ເຊີງ

ອີຣານ ປາດຖະໜາຢາກ “ຢຸດຕິການປະທະກັນໃນປັດຈຸບັນກັບ ອາເມລິກາ ແລະ ອິດສະຣາແອັນ ຢ່າງສິ້ນເຊີງ. ນີ້ແມ່ນສານໂດຍທ່ານ Masoud Pezeshkian, ປະທານາທິບໍດີ ອີຣານ ໄດ້ຍົກອອກມາໃນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານ Anwar Ibrahim ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ ໃນວັນທີ 26 ມີນາ.
  ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອີຣານ Masoud Pezeshkian (ພາບ: Iran's Presidential website/WANA/Handout via REUTERS)  

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Pezeshkian ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເຕເຮຣານ ເດີນຕາມມາດຕະການສິ້ນສຸດສົງຄາມຢ່າງຮອບດ້ານ, ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຮັບປະກັນກ່ຽວກັບສັນຕິພາບແບບຍາວນານໃນພາກພື້ນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ,  ທ່ານ Pezeshkian ກໍຕີລາຄາສູງຫຼັກໝັ້ນຂອງ ມາເລເຊຍ ທີ່ໄດ້ກ່າວປະນາມການບຸກໂຈມຕີເຂົ້າບັນດາເປົ້າໝາຍຂອງ ອີຣານ, ຖືນີ້ແມ່ນການສະໜັບສະໜູນໂດຍມີຫຼັກການຕໍ່ອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງປະເທດນີ້.  

ສ່ວນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ ກໍ່ໄດ້ແບ່ງປັນກັບ ອີຣານ ຕໍ່ບັນດາຜົນເສຍຫາຍໂດຍການປະທະກັນກໍ່ຂຶ້ນ, ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກເຖິງຫຼັກໝັ້ນຄັດຄ້ານທຸກການກະທຳລະເມີດອະທິປະໄຕແຫ່ງຊາດ. ການນຳ ມາເລເຊຍ ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕ້ອງມີບັນດາການຮັບປະກັນສາກົນ ແນໃສ່ສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ບັນດາການປະທະກັນເກີດຂຶ້ນອີກໃນອະນາຄົດ.

ໃນການຜັນແປທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານ Donald Trump ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອີຣານ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ກ່ຳປັ່ນຂົນສົ່ງນ້ຳມັນ 10 ລຳໄປຜ່ານຊ່ອງແຄບທະເລ Hormuz ຄືດັ່ງເປັນ “ການກະທຳທີ່ມີເຈດຕະນາດີ” ໃນສະພາບການບັນດາການເຈລະຈາແນໃສ່ຢຸດຕິການປະທະກັນລະຫວ່າງສອງຝ່າຍພວມດຳເນີນ.

່(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໂອ​ກາດ​ຢຸດ​ຕິ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ຈາກ​ແຜນ​ການ 15 ຂໍ້

ໂອ​ກາດ​ຢຸດ​ຕິ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ຈາກ​ແຜນ​ການ 15 ຂໍ້

ພາຍຫຼັງການປະທະກັນຢູ່ພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ ລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ - ອິດສະລາແອັນກັບອີຣານ ລະເບີດຂຶ້ນເປັນເວລາ 1 ເດືອນ ແລະ ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງນັ້ນ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ການປະທະກັນນັ້ນມີໂອກາດໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂດ້ວຍເສັ້ນທາງໂອ້ລົມສົນທະນາ, ເມື່ອຝ່າຍອາເມລິກາ ສະເໜີ ແຜນການ 15 ຂໍ້ ກັບອີຣານ ເພື່ອແນໃສ່ຢຸດຕິການປະທະກັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບັນດາຄວາມສ່ຽງການປະທະກັນເພີ່ມຂຶ້ນແມ່ນຍັງໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດ.
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