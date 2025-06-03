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ຂ່າວສານ

ອີ​ຣານ​ ກ່າວ​ເຕືອນ “ເສັ້ນ​​ແດງ” ໃນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ນິວ​ເຄຼຍ

ທ່ານ Eslami ໄດ້ມີຄຳເຫັນນີ້ໃນການຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວຊ່ອງໂທລະພາບແຫ່ງລັດ IRIB ເພື່ອແນໃສ່ສະແດງປະຕິກິລິຍາຕໍ່ຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງອາເມລິກາ ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງ ອີຣານຢຸດຕິການເສີມທາດ ຢູຣານຽນ
ທ່ານ Mohammad Eslami ປະທານອົງການພະລັງງານປະລາມານູ ອີຣານ (ພາບ: IRNA/TTXVN)
ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ, ທ່ານ Mohammad Eslami ປະທານອົງການພະລັງງານປະລາມານູ ອີຣານ (AEOI) ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ໂຄງການເສີມທາດ ຢູຣານຽນແມ່ນພື້ນຖານຂອງຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳ ນິວເຄຼຍ ແລະ ແມ່ນ ເສັ້ນແດງ ສຳລັບ ເຕເຮຣານ. ທ່ານ Eslami ໄດ້ມີຄຳເຫັນນີ້ໃນການຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວຊ່ອງໂທລະພາບແຫ່ງລັດ IRIB ເພື່ອແນໃສ່ສະແດງປະຕິກິລິຍາຕໍ່ຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງອາເມລິກາ ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງ ອີຣານຢຸດຕິການເສີມທາດ ຢູຣານຽນ ແລະ ລາຍງານຢ່າງຮອບດ້ານ ໂດຍອົງການພະລັງງານປະລາມານູ ສາກົນ (IAEA) ຮຽບຮຽງ ກ່ຽວກັບບັນດາການເຄື່ອນໄຫວດ້ານນິວເຄຼຍຂອງ ເຕເຮຣານ ໂດຍສື່ມວນຊົນປະກາດໃນວັນທີ 31 ພຶດສະພາ. ທ່ານ Eslami ເນັ້ນໜັກວ່າ ອີຣານ ມີສິດເສີມທາດ ຢູຣານຽນ. ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາສິດທິຂອງອີຣານ ແລະ ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການໂດຍພື້ນຖານເພື່ອພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີ ນິວເຄຼຍ. ຜູ້ນຳໜ້າ AEOI ກ່າວຫາ ບົດລາຍງານຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ຂອງ IAEA ກ່ຽວກັບບັນດາການເຄື່ອນໄຫວດ້ານນິວເຄຼຍຂອງ ອີຣານ ໄດ້ຮຽບຮຽງພາຍໃຕ້ຜົນກະທົບຂອງ ຝລັ່ງ, ເຢຍລະມັນ, ອັງກິດ, ອາເມລິກາ ແລະ ອິດສະລາແອັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຍູ້​ແຮງ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ, ສຶກ​ສາ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ພົວ​ພັນແບບ​ພິ​ເສດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ຍູ້​ແຮງ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ, ສຶກ​ສາ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ພົວ​ພັນແບບ​ພິ​ເສດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ ລາວ ພ້ອມກັບປະຕິບັດເນື້ອໃນຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນສູງລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ
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