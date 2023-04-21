ຂ່າວສານ
ອີຢູ ຂຶ້ນແຜນຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນຜູ້ຖືກຜົນກະທົບຈາກການນຳເຂົ້າທັນຍາຫານຈາກ ຢູແກຼນ
ວັນທີ 19 ເມສາ, ໂຄສົກຄະນະກຳມະການ ເອີຣົບ (EC) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ຈະກະກຽມເງິນຈຳນວນ 100 ລ້ານ ເອີໂຣ ເພື່ອຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນຢູ່ບັນດາປະເທດ ທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບ ຢູແກຼນ ແລະ ພວມພິຈາລະນາແຜນການຈຳກັດການນຳເຂົ້າທັນຍາພືດຈາກ ຢູແກຼນ. ໂຄສົກຄົນດັ່ງກ່າວໃຫ້ຮູ້ວ່າ EC ຈະນຳໃຊ້ມາດຕະການປົກປ້ອງໃຫ້ແກ່ທັນຍາພືດ, ແປ້ງເຂົ້າຝ້າງ, ສາລີ, ແກ່ນຕາເວັນ... ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງ EU ແລ້ວ, ອົງການດັ່ງກ່າວອາດຈະຍົກອອກມາດຕະການຈຳກັດການນຳເຂົ້າສຳລັບສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື ໃນທົ່ວດິນແດນ EU, ໃນຂະນະນັ້ນ ແມ່ນຍັງສືບຕໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜ່ານເມືອງໄປຍັງປະເທດຕໍ່ໄປ.
ໃນວັນດຽວກັນ, ລັດຖະບານ ຮຸງກາຣີ ກໍໄດ້ເປີດກວ້າງຄຳສັ່ງຫ້າມແບບຊົ່ວຄາວສຳລັບການນຳເຂົ້າບັນດາຜະລິດຕະພັນກະເສດຂອງ ຢູແກຼນ, ລວມມີ ນ້ຳເຜີ້ງ, ເຫຼົ້າ, ເຂົ້າຈີ່, ນ້ຳຕານ ແລະ ຊີ້ນ ກໍຄື ຜັກບາງຊະນິດ.