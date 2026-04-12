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ຂ່າວສານ

ອີຣານ ສືບຕໍ່ຢ້ຳຄືນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງມີ ລີບັງ ໃນຄຳສັ່ງຢຸດຍິງ

ຄຳຮຽກຮ້ອງດັ່ງກ່າວເຊິ່ງທ່ານ Baqer Qalibaf, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າຄະນະເຈລະຈາ ອີຣານ ຍົກອອກມາໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 10 ເມສາ, ລົງໃນສື່ສັງຄົມ X
  (​ພາບ​ປະ​ກອບ: AP/Hassan Ammar )  

ກ່ອນການເຈລະຈາຄັ້ປະຫວັດສາດທີ່ຈັດຂຶ້ໃນວັນທີ 11 ເມສາ ຢູ່ ປາກິດສະຖານ ລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ ແລະ ອີຣານວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ ອີຣານ ສືບຕໍ່ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອມີ ລີບັງ ໃນຄຳສັ່ງຢຸດຍິງໃນເວລາ ອາທິດລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ ແລະ ອີຣານ.

ຄຳຮຽກຮ້ອງດັ່ງກ່າວເຊິ່ງທ່ານ Baqer Qalibaf, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຫົວໜ້າຄະນະເຈລະຈາ ອີຣານ ຍົກອອກມາໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 10 ເມສາລົງໃນສື່ສັງຄົມ X, ກ່ອນບັນດາການໂອ້ລົມເຈລະຈາ ອາເມລິກາ - ອີຣານ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ຢູ່ Islamabad, ປາກິສະຖານ. ທ່ານຊີ້ແຈ້ງວ່າ ໃນຈຳນວນບັນດາມາດຕະການທີ່ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກພາບໃນຄຳສັ່ງຢຸດຍິງໃນເວລາ ອາທິດ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນປະຕິບັດໃນພື້ນທີ່ຕົວຈິງແມ່ນຢຸດຕິການສູ້ຮົບຢູ່ ລີບັງ ແລະ ຍົກເລີກຄຳສັ່ງອາຍັດຊັບສິນຂອງ ອີຣານ. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ເວລາໃກ້ຈະໝົດແລ້ວ ແລະ ບັນດາການໂອ້ລົມເຈລະຈາຈະເລີ່ມດຳເນີນກໍ່ຕໍ່ເມື່ອ ອາເມລິກາ ຍອມຮັບບັນດາເງື່ອນໄຂຕັດສິນຊີ້ຂາດຂອງ ອີຣານ ເທົ່ານັ້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ ເຈິ່ນເກິມຕູ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມທາງການ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ຢ່າງຈົບງາມ

ທ່ານ ເຈິ່ນເກິມຕູ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມທາງການ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ຢ່າງຈົບງາມ

ໃນ 2 ມື້ເຮັດວຽກ, ທ່ານ ເຈິ່ນເກິມຕູ, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີ 20 ລາຍການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ.
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