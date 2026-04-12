ຂ່າວສານ
ອີຣານ ສືບຕໍ່ຢ້ຳຄືນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງມີ ລີບັງ ໃນຄຳສັ່ງຢຸດຍິງ
ກ່ອນການເຈລະຈາຄັ້ງປະຫວັດສາດທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 11 ເມສາ ຢູ່ ປາກິດສະຖານ ລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ ແລະ ອີຣານ, ວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ ອີຣານ ສືບຕໍ່ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງມີ ລີບັງ ໃນຄຳສັ່ງຢຸດຍິງໃນເວລາ 2 ອາທິດລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ ແລະ ອີຣານ.
ຄຳຮຽກຮ້ອງດັ່ງກ່າວເຊິ່ງທ່ານ Baqer Qalibaf, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າຄະນະເຈລະຈາ ອີຣານ ຍົກອອກມາໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 10 ເມສາ, ລົງໃນສື່ສັງຄົມ X, ກ່ອນບັນດາການໂອ້ລົມເຈລະຈາ ອາເມລິກາ - ອີຣານ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ Islamabad, ປາກິດສະຖານ. ທ່ານຊີ້ແຈ້ງວ່າ 2 ໃນຈຳນວນບັນດາມາດຕະການທີ່ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບໃນຄຳສັ່ງຢຸດຍິງໃນເວລາ 2 ອາທິດ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນປະຕິບັດໃນພື້ນທີ່ຕົວຈິງແມ່ນຢຸດຕິການສູ້ຮົບຢູ່ ລີບັງ ແລະ ຍົກເລີກຄຳສັ່ງອາຍັດຊັບສິນຂອງ ອີຣານ. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ເວລາໃກ້ຈະໝົດແລ້ວ ແລະ ບັນດາການໂອ້ລົມເຈລະຈາຈະເລີ່ມດຳເນີນກໍ່ຕໍ່ເມື່ອ ອາເມລິກາ ຍອມຮັບບັນດາເງື່ອນໄຂຕັດສິນຊີ້ຂາດຂອງ ອີຣານ ເທົ່ານັ້ນ.