ຂ່າວສານ
ອີຣານ ຕີລາຄາມື້ທຳອິດຂອງການເຈລະຈາກັບ ອາເມລິກາ ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ
ກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ວົງການນັກຂ່າວພາຍຫຼັງຮອບການເຈລະຈາແບບເຊິ່ງໜ້າ 2 ຄັ້ງກັບທ່ານ Steve Witkoff, ທູດພິເສດ ອາເມລິກາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Muscat ຂອງ ໂອມານ, ທ່ານ Abbas Araghchi, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອີຣານ ຕີລາຄາວ່າ ບັນດາການເຈລະຈາໄດ້ດຳເນີນໄປໃນບັນຍາກາດຕັ້ງໜ້າທີ່ສຸດ, ແມ່ນບາດກ້າວເລີ່ມຕົ້ນຢ່າງດີງາມ. 2 ຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີສືບຕໍ່ດຳເນີນບັນດາການພົບປະໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ກ່ຽວກັບເນື້ອໃນການເຈລະຈາ, ທ່ານ Abbas Araghchi ຢືນຢັນວ່າ ບັນດາການເຈລະຈາພຽງແຕ່ສຸມໃສ່ເຂົ້າບັນຫານິວເຄຼຍ, ຝ່າຍ ອີຣານ ບໍ່ເຕື້ອງເຖິງບໍ່ວ່າຫົວຂໍ້ໃດໆຕື່ມອີກ.
ທ່ານ Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ໂອມານ, ຜູ້ສວມບົດບາດເປັນກາງໄກເກ່ຍລະຫວ່າງ 2 ຄະນະຜູ້ແທນເຈລະຈາ ກໍ່ຢືນຢັນວ່າ ບັນດາການເຈລະຈາລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ - ອີຣານ ຢູ່ Muscat ໃນວັນທີ 06 ກຸມພາ ໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງມີປະໂຫຍດ. ຝ່າຍ ອາເມລິກາ ສະແດງຄວາມຫວັງວ່າ ໃນບັນດາການເຈລະຈາຄັ້ງຕໍ່ໄປ, ຝ່າຍ ອີຣານ ຈະຍົກອອກການປະນິປະນອມກ່ຽວກັບບັນຫານິວເຄຼຍຫຼາຍພໍສົມຄວນ.