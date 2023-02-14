ຂ່າວສານ
ອີຣານ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືກັບ ຈີນ
ຕາມສຳນັກຂ່າວສານແຫ່ງລັດ IRNA ຂອງ ອີຣານ ແລ້ວ, ການຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Ebrahim Raisi ຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ. ການນຳສອງປະເທດ ຄາດວ່າ ຈະດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາສະເພາະ ແລະ ຄະນະຕ່າງໆຂອງສອງປະເທດ ຈະລົງນາມໃນບັນດາເອກະສານຮ່ວມມື. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Ebrahim Raisi ກໍຈະພົບປະກັບນັກທຸລະກິດສອງປະເທດ.
ປັດຈຸບັນ, ຈີນ ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືການຄ້າລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ ອີຣານ. 10 ເດືອນຜ່ານມາ, ວົງເງິນສົ່ງອອກຂອງ ອີຣານ ໄປຍັງ ຈີນ ບັນລຸ 12,6 ຕື້ USD, ໃນຂະນະນັ້ນ ການນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກ ຈີນ ບັນລຸ 12,7 ຕື້ USD.