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ຂ່າວສານ

ອີຢູ ແລະ ລັດເຊຍ ຖະແຫຼງສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ກຸຍບາ

ຄະນະກຳມະການ ເອີລົບ (ອີຊີ) ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ໄດ້ປ່ອຍບ້ວງເງິນໜູນຊ່ວຍທີ່ມີມູນຄ່າ 2 ລ້ານເອີໂລ (2,32 ລ້ານ USD) ໃຫ້ແກ່ ກຸຍບາ ຕື່ມອີກ
  ກຳ​ປັ່ນ​ຂົນ​ສົ່ງ​ນ້ຳ​ມັນ​ຂອງ ລັດ​ເຊຍ (ພາບ​ປະ​ກອບ: REUTERS/Norlys Perez )  

ວັນ​ທີ 01 ເມ​ສາ, ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ ເອີ​ລົບ (ອີ​ຊີ) ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຊ​າບ​ວ່າ ໄດ້​ປ່ອຍ​ບ້ວງ​ເງິນໜູນ​ຊ່ວຍ​ທີ່​ມີ​ມູນ​ຄ່າ 2 ລ້ານ​ເອີ​ໂລ (2,32 ລ້ານ USD) ໃຫ້​ແກ່ ກຸຍ​ບາ ຕື່ມ​ອີກ, ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ຊ່ວຍ​ບັນ​ດາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ພາບ ເອີ​ລົບ (ອີ​ຢູ) ສະ​ໜອງ​ບ້ວງ​ເງິນ​ອຸ​ປະ​ຖຳໂດຍ​ດ່ວນ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ເທດ​ເກາະ​ນີ້.

​ຕາມ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຂອງ ອີ​ຊີ, ບ້ວ​ງ​ເງິນດັ່ງ​ກ່າວ​ຈະ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ວຽກ​ງານ​ພະ​ລາ​ທິ​ການ​ໃຫ້​ແກ່​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ ສະ​ໜອງ​ບ້ວງ​ເງິນ​ອຸ​ປະ​ຖຳ​ໂດຍ​ດ່ວນ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ສູງ​ກວ່າ​ເພີ່ນ, ຍ້ອນ​ວິ​ກິດ​ການ​ດ້ານ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໃນ​ປະ​ຈຸ​ບັນ ແລະ ບັນ​ດາ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ເຖິງ​ການ​ຈັດ​ແບ່ງ​ທັນ​ຍາ​ຫານ ແລະ ນ້ຳ​ດຶ່ມ​ຢູ່ ກຸຍ​ບາ. ຈຳ​ນວນ​ເງິນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໃຫ້​ບ້ວງ​ເງິນ​ອຸ​ປະ​ຖຳ 4 ລ້ານເອີ​ໂລ ທີ່​ໄດ້ອະ​ນຸ​ມັດ​ຜ່ານ​ກ່ອນນັ້ນ​ໃນ​ປີນີ້ ເຊິ່ງ​ເຄີຍ​ສະ​ຫງວນ​ໃຫ້​ພາກ​ພື້ນ ກາ​ຣີ​ເບ.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ນັ້ນ, ໃນ​ວັນ​ດຽວ​ກັນ, ທ່ານ Andrey Nikitin, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ​ຂົນ​ສົ່ງ ລັດ​ເຊຍ ຖະ​ແຫຼງວ່າ ກຸຍ​ບາ ແມ່ນ​ຄ​ູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຂອງ​ປະ​ເທດນີ້ ແລະ ມົດ​ສະ​ກູ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້ ລາ​ຮາ​ວານ. ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ທ່ານນີ້​ເນັ້​ນ​ໜັກ​ວ່າ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫ​ວ​ຂອງ​ປະ​ເທດນີ້​ແມ່ນ​ໄດ້​ເຄົາ​ລົບ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າດ​້ວຍ​ການ​ເດີນ​ເຮືອ​ຢູ່​ທະ​ເລ​ສາ​ກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ບັນ​ລຸ​ລະ​ດັບ 2 ຕົວ​ເລກ​ແມ່ນ​ບໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ບັນ​ລຸ​ລະ​ດັບ 2 ຕົວ​ເລກ​ແມ່ນ​ບໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ

ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 4 ເມ​ສາ ຢູ່​ສຳ​ນັກ​ງານ​ລັດ​ຖະ​ບານ, ທ່ານ​ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນຕີ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ເປັນ​ປະ​ທານກອງປະຊຸມ​ທາງ​ໄກຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກັບ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ. ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ຕີ​ລາ​ຄາ​ສະ​ພາບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສັງ​ຄົມ​ຂອງ​ໄຕ​ມາດ I/2026, ວາງ​ອອກ​ບັນ​ດາ​ໜ້າ​ທີ່, ມາດ​ຕະ​ການ​ຈຸດ​ສຸມ​ໃຫ້​ແກ່​ໄຕ​ມາດ​ທີ II ແລະ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ. ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່ກອ​ງ​ປະ​ຊຸມ, ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ​ ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ບັນ​ລຸ​ລະ​ດັບ​ສອງ​ຕົວ​ເລກ​ແມ່ນ​ບໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ, ຄວນ​ມີ​ມາດ​ຕະ​ການ​ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ບັນ​ດາ​ກຳ​ລັງ​ໜູນການ​ເຕີບ​ໂຕ, ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ​ການ​ບໍ​ລິ​ໂພກ, ການ​ສົ່ງ​ອອກ; ບັນ​ດາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຢູ່​ລະ​ດັບ​ສູງ, ທັງ​ຮັກ​ສາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກໃຫ້​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ, ຄວບ​ຄຸມ​ໄພ​ເງິນ​ເຟີ້, ຮັບ​ປະ​ກັນ​ບັນ​ດາຄວາມ​ດຸ່ນ​ດ່ຽງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ; ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໃນ​ສະ​ເພາະ​ໜ້າ ແລະ ຍາວ​ນານ… ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ແທນ​ໄດ້ຮັບ​ຟັງ​ບົດ​ລາຍ​ງາ​ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ສັງ​ຄົມ​ເດືອນ​ມີ​ນາ ແລະ ໄຕ​ມາດ​ທີ I ປີ 2026, ສ​ະ​ພາບ​ການ​ຈັດແບ່ງ
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