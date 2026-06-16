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ຂ່າວສານ

ອີຢິບ ຊຸກຍູ້ການຜັນຂະຫຍາຍສົນທິສັນຍາ ຮ່າໂນ້ຍ ກ່ຽວກັບການຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງໄຊເບີ

ໂດຍແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທຳອິດໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສົນທິສັນຍາ, ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະພ້ອມກັບ ອີຢິບ, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ອາຟະລິກາ, UNODC ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກສະຫະປະຊາຊາດ ຮ່ວມມືຊຸກຍູ້ການຜັນຂະຫຍາຍສົນທິສັນຍາໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.
  (ທ່ານ ຫງວຽນນາມເຢືອງ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອີຢິບ)  

ໃນ​ລະ​ຫວ່າງວັນ​ທີ 14 – 15 ມິ​ຖຸ​ນາ, ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ ກາຍ​ໂຣ ຂອງ ອີ​ຢິບ, ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ອີ​ຢິບ ໄດ້​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ຫ້ອງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ ແລະ ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ (UNODC), ສະ​ພາ​ ເອີ​ລົບ ແລະ ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ອັງ​ກິດ ປະ​ຈຳ ອີ​ຢິບ ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສາ​ກົນ​ດ້ວຍ​ຫົວ​ຂໍ້ “ຕ້ານ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ທາງ​ໄຊ​ເບີ: ບັນ​ດາ​ຄວາ​ມ​ສ່ຽງ​ໃໝ່, ຫຼັກ​ຖານ​ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ນິກ ແລະ ຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສາ​ກົນ” ເພື່​ອ​ແນ​ໃສ່​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ທາງ​ໄຊ​ເບ​ີ (ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ຮ່າ​ໂນ້ຍ).

ທ່ານ ຫງວຽນ​ນາມ​ເຢືອງ, ເອ​ກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ອີ​ຢິບ ໃຫ້​ຮ້​ູ​ວ່າ ໂດຍ​ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ທຳ​ອິດ​ໃຫ້​ສັດ​ຕະ​ຍາ​ບັນສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ, ຫວຽດ​ນາມ ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ພ້ອມ​ກັບ ອີ​ຢິບ, ບັນ​ດາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື ອາ​ຟະ​ລິ​ກາ, UNODC ແລະ ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາ​ດ ຮ່ວມ​ມື​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ໃຫ້​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ. ເມື່ອ​ຕອບ​ສຳ​ພາດ​ຕໍ່​ນັກ​ຂ່າວວິ​ທະ​ຍຸ​ກະ​ຈາຍ​ສຽງ ຫວຽດ​ນາມ, ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຫງວຽນ​ນາມ​ເຢືອງ, ຕີ​ລາ​ຄາ​ວ່າ:

“ຜ່ານ​ການ​ປຶກ​ສາ​ຫລື​ອາດ​ຈະ​ເຫັນ​ໄດ້​ວ່າ ປະ​ຊາ​ຄົມ​ສາ​ກົນ​ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຮູ້​ທີ່​ນັບ​ມື້​ນັບ​ສູງ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ພວມ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ຂຶ້ນ, ພິ​ເສດ​ແມ່ນ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ນຳ​ໃຊ້​ປັນ​ຍາ​ປະ​ດິດ (AI) ເພື່ອ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ອິນ​ເຕີ​ແນັດ, ກໍ່​ຄື​ສ້າງ​ເຂດ​ລັບ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ແນັດ. ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ, ບັນ​ດາ​ຜູ້​ແທນ​ກໍ່​ເຫັນ​ໄດ້​ບັນ​ດາ​ໂອ​ກາດ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ, ສຸມ​ໃສ່​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ຫຼັກ​ຖານ​ເອ​ເລັ​ກ​ໂຕ​ນິກ, ຮັບ​ໃຊ້​ການ​ສືບສວນ​ຂ້າມ​ຊາຍ​ແດນ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເສ​ນາ​ຮັກ ຫວຽດ​ນາມ​ ເພີ່ມ​ທະ​ວ​ີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຮັບ​ມືດ່ວນ ​ໃຫ້​ແກ່​ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ UNMISS

ເສ​ນາ​ຮັກ ຫວຽດ​ນາມ​ ເພີ່ມ​ທະ​ວ​ີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຮັບ​ມືດ່ວນ ​ໃຫ້​ແກ່​ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ UNMISS

ໂຄງ​ການ​ສຸມ​ໃສ່​ກະ​ກຽມ​ຄວາມ​ຮູ້, ທັກ​ສະ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ນັກ​ສຳ​ມະ​ນາ​ກອນ​ອາດ​ສາ​ມາດ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ດາ​ກໍ​ລະ​ນີ​ສຸກ​ເສີນ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ ກ່ອນ​ເວ​ລາ​ກຳ​ລັງ​ການ​ແພດ​ສະ​ເພາະ​ກິດ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ເກີດ​ເຫດ.
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