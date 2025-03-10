ຂ່າວສານ
ອິນໂດເນເຊຍ ຍິງປຶນໃຫຍ່ 21ນັດຕ້ອນຮັບ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ມີນາ, ພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ພ້ອມກັບພັນລະຍາ ແລະຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມໃນການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຢູ່ອິນໂດເນເຊຍຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານ Prabowo Subianto ປະທານາທິບໍດີ , ປະທານພັກຂະບວນການອິນໂດເນເຊຍ ຍິ່ງໃຫຍ່ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດຢູ່ ທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ - ວັງ Merdeka, ອິນໂດເນເຊຍ. ທ່ານ Prabowo Subianto ໄດ້ມາຕ້ອນຮັບ ແລະ ເຊື້ອເຊີນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມກ້າວຶຂຶ້ນເວທີກຽດຕິຍົດ. ເພງຊາດປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ບັນເລັງຂຶ້ນ. ພ້ອມກັນນັ້ນແມ່ນ ການຍິງປຶນໃຫຍ່ 21 ນັດເພື່ອຕ້ອນຮັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ.
ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ມີການພົບປະ ແລະ ດຳເນີນການເຈລະຈາຂັ້ນສູງເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ວາງອອກບັນດາມາດຕະການແນໃສ່ສືບຕໍ່ຮັກສາ, ພັດທະນາ, ນຳການພົວພັນສອງປະເທດຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່.